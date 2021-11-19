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Москва напомнила НАТО о предложении обсудить размещение ракет в Европе

Замглавы МИД РФ: предложение о мораториях на размещение РСМД остается в силе
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Инициатива президента России Владимира Путина о встречных мораториях на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) стала еще более актуальной в текущих условиях. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Взаимный зачет: зачем РФ предложила НАТО обоюдный отказ от РСМД
По мнению Владимира Путина, выход США из договора — ошибка, которая усиливает риски гонки ракетных вооружений

«Предложение президента о встречных мораториях остается в силе, оно тем более востребовано в нынешних условиях, и, конечно, мы исходим из того, что здоровые силы, в том числе и в НАТО, которые осознают все пагубные последствия для европейской безопасности, перспективы превращения вновь нашего континента в арену противостояния по калькам холодной войны, должны сделать выводы и наконец проявить политическую волю для продолжения разговора на эту тему», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

2 ноября российский сенатор Алексей Пушков указал на то, что в основе ядерной стратегии США лежит преступная глупость. По его словам, внедрение новейших технологий не способствует безопасности США, а подрывает ее.

В тот же день замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ожидает от США «любых шагов» в сторону определенности по вопросам применения ядерного оружия. Он сообщил, что Москва готова обсуждать возможность переговоров по данной тематике с представителями администрации президента США на межправительственном уровне в рамках стратегического диалога Россия–США.

27 октября глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность на фоне стремления США размещать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он также напомнил о предложении, которое выдвинул президент России Владимир Путин еще пару лет назад в адрес американцев и других членов НАТО. Инициатива подразумевает введение встречного моратория на размещение таких ракет во всех регионах мира.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 25 октября заявил, что РФ и США предстоит обсудить тему РСМД во избежание гонки вооружений. По его словам, в контексте обсуждения вопроса Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стоит затронуть гиперзвуковые неядерные средства, стратегические беспилотники с акцентом на те, которые способны решать стратегические задачи.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В РФ эти обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

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