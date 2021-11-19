Ученые обнаружили способ блокирования депрессии и стресса

Ученые определили, что с течением депрессии и тревоги связан мозговой рецептор, блокирование которого снимает данные психические состояния. Соответствующая работа исследователей опубликована в журнале Science в четверг, 18 ноября.

Отмечается, что рецептор первыми обнаружили специалисты из исследовательского института Скриппса во Флориде во главе с профессором и руководителем отдела неврологии института Кириллом Мартемьяновым в 2018 году. Они обратили внимание на то, что у тех пациентов, которые подвержены депрессивному состоянию, в больших концентрациях присутствует рецептор клеток мозга GPR158.

При этом у мышей, которые подвергались хроническому стрессу, в коре головного мозга также увеличивался уровень этого рецептора. Однако после того, как этот рецептор был подавлен, мыши становились наиболее устойчивы к стрессовым ситуациям.

В настоящий момент авторы исследования с коллегами из университетов США, Великобритании и Индии изучили на атомном уровне структуру рецептора. Они заверили, что подобное исследование позволит в дальнейшем разработать терапевтические средства для лечения депрессии, основанных на блокировании GPR158.

«Мы изучаем этот рецептор более десяти лет и довольно хорошо разобрались в его биологии <…> Поэтому действительно приятно впервые увидеть, как он устроен», — заключил Мартемьянов.

Ранее, 18 октября, врач-сомнолог Михаил Полуэктов заявил, что дневная сонливость в осенний период может свидетельствовать о наличии депрессии. По словам специалиста, недостаток яркого солнечного света осенью может спровоцировать появление сонливости в качестве одного из проявлений депрессивного состояния.