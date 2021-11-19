Названы самые продаваемые купе и кабриолеты в России

За 9 месяцев 2021 года в России было продано 4507 новых автомобилей в кузовах купе и кабриолет, что на 30% больше, чем за январь–сентябрь прошлого года. Об этом 19 ноября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что почти половина от этого количества приходится на продукцию BMW — за отчетный период в России было продано 2245 купе и кабриолетов баварской марки, что на 82% больше, чем год назад. Далее следует Mercedes-Benz. Всего за 9 месяцев россияне купили 1506 купе и кабриолетов (–15%).

Далее следуют Porsche и Audi, которым удалось продать 411 купе и 262 кабриолета (+53% и +185% соответственно). На оставшиеся марки пришлось всего лишь 53 реализованных экземпляра.

12 ноября сообщалось, что в России в январе–сентябре 2021 года было продано 345,5 тыс. автомобилей европейских брендов, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Самой покупаемой моделью у россиян стал Volkswagen Polo, который был продан в количестве 39,7 тыс. машин (–5% по сравнению с январем–сентябрем 2020 года).