Американский ученый рассказал о первом заболевшем COVID-19

Ученый из США в своем исследовании назвал самый ранний случай коронавируса. В опубликованном докладе указано, что первым пациентом стала продавщица рыбного рынка в китайском городе Ухань. Результаты исследования 18 ноября были опубликованы в журнале Science.

Как утверждает глава департамента экологии и эволюционной биологии университета Аризоны, доктор Майкл Уоробей, первый случай заражения произошел 11 декабря 2019 года. Эта информация расходится с данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно сведениям ВОЗ, первым пациентом стал мужчина-бухгалтер, заболевший 8 декабря 2019 года.

Ученый считает, что ВОЗ ошиблась, так как недомогание мужчина мог почувствовать из-за зубной боли.

«Я уверен, что «случай 8 декабря» широко разошелся благодаря отчетам разведывательных служб под эгидой Федерального бюро расследований, которое изначально склонялось к лабораторной версии происхождения вируса», — написал ученый в Twitter.

Ранее, 29 октября, Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что SARS-CoV-2 не был создан в качестве биологического оружия. В документе также указано, что официальные лица Китая не знали о вирусе до возникновения первоначальной вспышки COVID-19.

15 октября главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова сообщила, что искать источник происхождения коронавируса нет смысла, поскольку это не имеет критического значения. По ее словам, эксперименты с вирусом могут помочь в борьбе с ним, а лишний страх и регулирование осложнят ситуацию.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад по итогам поездки в январе в Китай для изучения COVID-19. Тогда специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.