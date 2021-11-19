Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Австрии вводят локдаун и обязательную вакцинацию от коронавируса
Происшествия
При пожаре в квартире Хлебниковой пострадал еще один человек
Армия
Бомбардировщики Ту-95МС выполнили полет над водами Берингова моря
Общество
Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума
Мир
В НАТО допустили перемещение ядерного оружия США в Восточную Европу
Экономика
Производители газировки столкнулись с проблемами при поставках сырья из КНР
Общество
Ракова заявила об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Мир
Саакашвили попросил США о помощи
Мир
Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
Мир
Пашинян обвинил Баку в попытках сорвать договоренности о прекращении огня
Сюжет:

Американский ученый рассказал о первом заболевшем COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученый из США в своем исследовании назвал самый ранний случай коронавируса. В опубликованном докладе указано, что первым пациентом стала продавщица рыбного рынка в китайском городе Ухань. Результаты исследования 18 ноября были опубликованы в журнале Science.

Личный интерес: кому нужны фейки о коронавирусе
Информационные вбросы о сливе персональных данных в интернет могут использоваться для разогрева рынка

Как утверждает глава департамента экологии и эволюционной биологии университета Аризоны, доктор Майкл Уоробей, первый случай заражения произошел 11 декабря 2019 года. Эта информация расходится с данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно сведениям ВОЗ, первым пациентом стал мужчина-бухгалтер, заболевший 8 декабря 2019 года.

Ученый считает, что ВОЗ ошиблась, так как недомогание мужчина мог почувствовать из-за зубной боли.

«Я уверен, что «случай 8 декабря» широко разошелся благодаря отчетам разведывательных служб под эгидой Федерального бюро расследований, которое изначально склонялось к лабораторной версии происхождения вируса», — написал ученый в Twitter.

Ранее, 29 октября, Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что SARS-CoV-2 не был создан в качестве биологического оружия. В документе также указано, что официальные лица Китая не знали о вирусе до возникновения первоначальной вспышки COVID-19.

15 октября главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова сообщила, что искать источник происхождения коронавируса нет смысла, поскольку это не имеет критического значения. По ее словам, эксперименты с вирусом могут помочь в борьбе с ним, а лишний страх и регулирование осложнят ситуацию.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад по итогам поездки в январе в Китай для изучения COVID-19. Тогда специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021