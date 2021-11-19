Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Австрии вводят локдаун и обязательную вакцинацию от коронавируса
Происшествия
При пожаре в квартире Хлебниковой пострадал еще один человек
Армия
Бомбардировщики Ту-95МС выполнили полет над водами Берингова моря
Общество
Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума
Мир
В НАТО допустили перемещение ядерного оружия США в Восточную Европу
Экономика
Производители газировки столкнулись с проблемами при поставках сырья из КНР
Общество
Ракова заявила об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Мир
Саакашвили попросил США о помощи
Мир
Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
Мир
Пашинян обвинил Баку в попытках сорвать договоренности о прекращении огня

Эндокринолог назвала первые признаки сахарного диабета

Эндокринолог Евдокимова назвала первые признаки сахарного диабета
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог, член Российской ассоциации эндокринологов, член Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) Елена Евдокимова рассказала «Известиям» какие признаки говорят о наличии сахарного диабета.

«Опасный сахар»: почему у миллионов россиян выявляют диабет
Врачи рассказали, как избежать заболевания диабетом и можно ли его вылечить

По словам специалиста, первым признаком является жажда

«По сути, повышенный сахар в крови, то есть повышенная концентрация глюкозы, требует разбавления, поэтому первое, что настораживает, это когда человеку постоянно хочется пить. Кто-то пьет только воду, кто-то только холодную воду, кому-то хочется молока», — подчеркнула она.

Второй признак является следствием первого — повышенное мочеиспускание. Третий признак — это генитальный зуд, он также обусловлен первыми двумя.

«Сахар — это питательная среда для микробов и для грибковой флоры, поэтому глюкоза, содержащаяся в моче, попадая на половые органы вызывает рост бактериальной флоры, что приводит к генитальному зуду. И не всегда это обусловлено гигиеной, даже очень тщательная гигиена не позволяет избавиться от этой проблемы», — объяснила Евдокимова.

О сахарном диабете также свидетельствует потеря массы тела при хорошем, даже повышенном аппетите. Это происходит потому, что в отсутствии инсулина организм начинает использовать в качестве источника энергии не глюкозу, а идет по так называемому запасному пути, начинает использовать жировую ткань.

Пятый признак — это плохо заживающие ранки и гнойничковая инфекция. То есть любые порезы, ссадины, царапины заживают долго, воспаляются, также кожа становится склонной к образованию фурункулов, фолликулитам, гнойничковым сыпям.

Шестым признаком является выраженная усталость, утомляемость, астения, человек чувствует нехватку энергии, абсолютный упадок сил.

«Седьмой признак — расстройство зрения, ощущение мурашек или туманного стекла перед глазами, так как изменяется преломляющее свойство хрусталика из-за высокого содержания глюкозы в крови. То есть присутствуют, к счастью, обратимые расстройства зрения», — заключила Евдокимова.

11 ноября ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина рассказала, что ключевую роль в успешном лечении сахарного диабета второго типа играет специальная диета. По ее словам, питание должно включать достаточное количество пищевых волокон, их источники — свежие овощи и фрукты, богатые клетчаткой.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021