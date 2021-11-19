Эндокринолог назвала первые признаки сахарного диабета

Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог, член Российской ассоциации эндокринологов, член Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) Елена Евдокимова рассказала «Известиям» какие признаки говорят о наличии сахарного диабета.

По словам специалиста, первым признаком является жажда

«По сути, повышенный сахар в крови, то есть повышенная концентрация глюкозы, требует разбавления, поэтому первое, что настораживает, это когда человеку постоянно хочется пить. Кто-то пьет только воду, кто-то только холодную воду, кому-то хочется молока», — подчеркнула она.

Второй признак является следствием первого — повышенное мочеиспускание. Третий признак — это генитальный зуд, он также обусловлен первыми двумя.

«Сахар — это питательная среда для микробов и для грибковой флоры, поэтому глюкоза, содержащаяся в моче, попадая на половые органы вызывает рост бактериальной флоры, что приводит к генитальному зуду. И не всегда это обусловлено гигиеной, даже очень тщательная гигиена не позволяет избавиться от этой проблемы», — объяснила Евдокимова.

О сахарном диабете также свидетельствует потеря массы тела при хорошем, даже повышенном аппетите. Это происходит потому, что в отсутствии инсулина организм начинает использовать в качестве источника энергии не глюкозу, а идет по так называемому запасному пути, начинает использовать жировую ткань.

Пятый признак — это плохо заживающие ранки и гнойничковая инфекция. То есть любые порезы, ссадины, царапины заживают долго, воспаляются, также кожа становится склонной к образованию фурункулов, фолликулитам, гнойничковым сыпям.

Шестым признаком является выраженная усталость, утомляемость, астения, человек чувствует нехватку энергии, абсолютный упадок сил.

«Седьмой признак — расстройство зрения, ощущение мурашек или туманного стекла перед глазами, так как изменяется преломляющее свойство хрусталика из-за высокого содержания глюкозы в крови. То есть присутствуют, к счастью, обратимые расстройства зрения», — заключила Евдокимова.

11 ноября ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина рассказала, что ключевую роль в успешном лечении сахарного диабета второго типа играет специальная диета. По ее словам, питание должно включать достаточное количество пищевых волокон, их источники — свежие овощи и фрукты, богатые клетчаткой.