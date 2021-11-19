Мишустин расширил обязанности вице-премьеров для выполнения поручений президента

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между своими заместителями. Это было сделано с целью оптимизации работы кабмина и выполнению поручений президента России Владимира Путина. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе российского правительства.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет заниматься вопросами адаптации российской экономики в глобальному энергопереходу. План действий должен быть внесен в правительство 15 декабря. Также Белоусов будет координировать работу по этому вопросу.

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет заниматься совершенствованием структуры госаппарата, а также госкомпаний, организация и НКО с государственным участием.

«К функционалу Дмитрия Григоренко также относится координация работы аналитического центра при правительстве, который обеспечивает экспертную поддержку деятельности кабмина», — говорится в опубликованном сообщении правительства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать работу АНО «Национальные приоритеты», а также образовательного фонда «Талант и успех», а также уполномочен обеспечивать взаимодействием между государством и образовательным центром «Сириус».

«При этом Дмитрий Чернышенко по-прежнему будет руководить координационным центром правительства, созданным для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов», — добавили в кабмине.

20 сентября Мишустин заявил, что до конца текущего года в России должен быть подготовлен план адаптации экономики к глобальному энергетическому переходу. Пока же разработан только сводный план действий по переходу. Курировать вопросы, связанные с переходом, будут рабочие группы.

В июне этого года правительство РФ утвердило план реализации энергетической стратегии страны на ближайшие 15 лет. Премьер-министр тогда подчеркнул, что план был подготовлен с учетом поручения главы государства.

В марте этого года Путин отметил развитие центра «Сириус». Кроме того, российский лидер поручил проработать вопрос об экономических основах деятельности «Сириуса». Сообщалось, что бюджет федеральной территории начнет формироваться с 2022 года.