Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело о подготовке к беспорядкам
Общество
Более половины вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей оказались старше 60 лет
Авто
В России начались продажи обновленной модели Kia Stinger
Авто
Минтранс сообщил о начале тестирования беспилотных авто в РФ в 2021 году
Общество
Диетолог предостерегла от попытки заменить весь рацион углеводами во время поста
Общество
В Гидрометцентре оценили влияние дождей на ситуацию с водоснабжением в Крыму
Спорт
Цзю поддержал Поветкина перед его боем с Уайтом
Наука
Ученые рассказали о пользе гранатового сока при беременности
Мир
КНР призвала Украину не политизировать действия китайских компаний в Крыму

Путин отметил активное развитие образовательного центра «Сириус»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой в понедельник, 15 марта, отметил ее личный вклад в развитие образовательного кластера «Сириус», который расположен на одноименной федеральной территории.

Чтоб всем ребятам: детские лагеря получили шанс на господдержку
Росстандарт утвердил для них отдельный ОКВЭД

«Сириус» у нас развивается активно благодаря вашим усилиям и усилиям команды, которую вы собрали и сплотили вокруг себя. Он действительно становится центром подготовки талантливых ребят и переподготовки преподавателей», — отметил глава государства.

Путин заметил, что в рамках «Сириуса» уже появились лаборатории самого высокого мирового класса, а также формируются учебные заведения.

Шмелева, в свою очередь, подчеркнула, что «Сириус» продолжит развиваться в той модели, которую ему заложил глава государства.

Она выразила надежду на то, что в ближайшее время можно будет показать, как будут развиваться различные проекты на федеральной территории.

«С этого года мы впервые выплачиваем гранты президента Российской Федерации студентам-магистрантам. Очень большой конкурс. И мы видим высочайшие достижения студентов не только в каких-то предметных олимпиадах, хотя они очень высокого и международного уровня, но и уже конкурсы научных грантов, уже наши ребята публикуются в высокорейтинговых научных журналах, уже есть защита их интеллектуальной собственности», — сказала Шмелева.

Совет Федерации 16 декабря 2020 года одобрил проект закона «О федеральной территории «Сириус» в развитие Конституции РФ», который был внесен в Госдуму главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой конституционного комитета Совфеда Андреем Клишасом в ноябре.

22 декабря закон подписал Путин.

В соответствии с документом «Сириус» станет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным, с собственным бюджетом, имуществом и имущественными правами, в том числе передаваемыми ему Россией, Краснодарским краем, муниципальным образованием «Городской округ город-курорт Сочи».

Глава государства в конце декабря поручил проработать вопрос об экономических основах деятельности «Сириуса». Сообщалось, что бюджет федеральной территории начнет формироваться с 2022 года.

«Сириус» протянется по черноморскому побережью Имеретинской бухты в Сочи до абхазской границы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021