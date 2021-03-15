Путин отметил активное развитие образовательного центра «Сириус»

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой в понедельник, 15 марта, отметил ее личный вклад в развитие образовательного кластера «Сириус», который расположен на одноименной федеральной территории.

«Сириус» у нас развивается активно благодаря вашим усилиям и усилиям команды, которую вы собрали и сплотили вокруг себя. Он действительно становится центром подготовки талантливых ребят и переподготовки преподавателей», — отметил глава государства.

Путин заметил, что в рамках «Сириуса» уже появились лаборатории самого высокого мирового класса, а также формируются учебные заведения.

Шмелева, в свою очередь, подчеркнула, что «Сириус» продолжит развиваться в той модели, которую ему заложил глава государства.

Она выразила надежду на то, что в ближайшее время можно будет показать, как будут развиваться различные проекты на федеральной территории.

«С этого года мы впервые выплачиваем гранты президента Российской Федерации студентам-магистрантам. Очень большой конкурс. И мы видим высочайшие достижения студентов не только в каких-то предметных олимпиадах, хотя они очень высокого и международного уровня, но и уже конкурсы научных грантов, уже наши ребята публикуются в высокорейтинговых научных журналах, уже есть защита их интеллектуальной собственности», — сказала Шмелева.

Совет Федерации 16 декабря 2020 года одобрил проект закона «О федеральной территории «Сириус» в развитие Конституции РФ», который был внесен в Госдуму главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой конституционного комитета Совфеда Андреем Клишасом в ноябре.

22 декабря закон подписал Путин.

В соответствии с документом «Сириус» станет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным, с собственным бюджетом, имуществом и имущественными правами, в том числе передаваемыми ему Россией, Краснодарским краем, муниципальным образованием «Городской округ город-курорт Сочи».

Глава государства в конце декабря поручил проработать вопрос об экономических основах деятельности «Сириуса». Сообщалось, что бюджет федеральной территории начнет формироваться с 2022 года.

«Сириус» протянется по черноморскому побережью Имеретинской бухты в Сочи до абхазской границы.