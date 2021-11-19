Появились кадры тренировки бразильского бойца перед боем с Кузьминым

Бразильский боец Игор Адиэл в рамках боксерского вечера 26 ноября сразится с российским тяжеловесом Сергеем Кузьминым. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись тренировки атлета из Бразилии.

При этом подчеркивается, что обычно процесс подготовки спортсмена является засекреченным.

Бразильский боец успешно завершил все 10 своих предыдущих поединков. Однако его оппонент Кузьмин, решительно настроенный на победу, нашел способ одолеть бразильца. Команда россиянина подобрала для него самый оптимальный стиль ведения предстоящего боя.

«Он все свои бои заканчивал досрочно. Этот немножко такой игровик, но в более атакующей манере, поэтому в принципе как-то решаемо», — отметил Кузьмин.

На ринге также встретятся звезды кулачных боев — Гаджи «Автомат» Наврузов выйдет против ветерана бокса и кикбоксинга Евгения Орлова по прозвищу Молекула Ада.

Не менее зрелищным обещает стать поединок Павла Шульского с кенийцем Коллинсом Омонди Оджалом.

17 ноября своим прогнозом по боксерским поединкам поделился российский боксер-профессионал, чемпион по версиям WBC Silver и WBA International Дмитрий Кудряшов. По его мнению, опыт Кузьмина в олимпийском спорте позволит победить бразильского спортсмена. Говоря о дебюте в профессиональном боксе двух топов в мире кулачных боев, собеседник подчеркнул, что Наврузов должен победить. Его соперник уже в возрасте, хотя с сильными навыками.

Сам Кузьмин подчеркивал, что вынес уроки из поражений от американца Майкла Хантера и конголезца Мартина Баколе и в новом поединке готов к победе. Россиянин является победителем и серебряным призером чемпионатов Европы, а также двукратным чемпионом страны по боксу среди любителей. В активе Кузьмина 15 побед, среди них 11 — нокаутом.

Телеканал РЕН ТВ покажет все бои 26 ноября в прямом эфире.