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Боксер Кудряшов дал прогноз на бой Гаджи Наврузова и Евгения Орлова

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Своим прогнозом по боксерским поединкам, которые состоятся в Москве 26 ноября, поделился российский боксер-профессионал, чемпион по версиям WBC Silver и WBA International Дмитрий Кудряшов. Об этом спортсмен поговорил с телеканалом РЕН ТВ.

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На ринг в российской столице выйдут тяжеловес Сергей Кузьмин и бразильский нокаутер Игор Адиэл. Также сразятся звезды кулачных боев — Гаджи «Автомат» Наврузов выйдет против ветерана бокса и кикбоксинга Евгения Орлова по прозвищу Молекула Ада.

Соперником Павла Шульского станет кениец Коллинс Омонди Оджал. Все поединки пройдут в супертяжелой весовой категории.

По мнению Кудряшова, опыт Кузьмина в олимпийском спорте позволит победить бразильского спортсмена.

«Это супертяжелый вес, и здесь в принципе делать прогнозы — дело неблагодарное. Каждый может ударить. Тем более у бразильца серьезный рекорд 10 побед, 10 — нокаутом», — напомнил боксер.

По его мнению, Кузьмин в начале встречи разберется, как действовать, и закончит бой нокаутом. Говоря о дебюте в профессиональном боксе двух топов в мире кулачных боев, собеседник подчеркнул, что Наврузов должен победить. Его соперник уже в возрасте, хотя с сильными навыками.

«Интересное противостояние, потому как Евгений Орлов — это человек, который выходит на коротком уведомлении, боксирует со всеми, не важны ни статусы, звания и регалии, то есть на боксерском сленге «джорнимен» (В боксе крепкий профессионал, всегда готовый принять вызов более сильного соперника, не заботясь о послужном списке. — Ред.)», — сказал Кудряшов.

Он напомнил, что Наврузов участвовал и был чемпионом в боях на голых кулаках, и выразил уважение Григорию Дрозду, организатору вечера.

Российский боксер затруднился ответить, как в итоге пройдет бой Павла Шульского с кенийским претендентом. Кудряшов выразил надежду, что он победит иностранца.

Телеканал покажет все бои 26 ноября в прямом эфире.

7 ноября российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов назвал Марка Петровского, завоевавшего золото на чемпионате мира по боксу, новым веянием в сборной страны по боксу. По его словам, у спортсмена есть характер и желание побеждать.

На чемпионате мира Петровский 5 ноября выступил в весовой категории свыше 92 кг. В финале он победил представителя Армении Давита Чалояна.

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