Теннисист Медведев одолел итальянца Синнера в матче турнира ATP

Даниил Медведев в матче заключительного тура группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине победил соперника из Италии Янника Синнера. Россиянин одержал три победы в матчах группового этапа, сообщает 19 ноября «Спорт-Экспресс».

Встреча Медведева и Синнера завершилась со счетом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Его призовой фонд составляет $7,25 млн. Чаще всего — шесть раз — в нем побеждал швейцарец Роджер Федерер. Действующий победитель — Медведев. Завершится турнир в Турине 21 ноября.

Даниил Медведев занимает второе место в рейтинге ATP. На первом — его соперник на финальном матче турнира серии Masters в Париже — Новак Джокович. Ему Медведев уступил в матче 7 ноября. Встреча длилась 2 часа 16 минут и завершилась в трех сетах в пользу серба (3:6, 6:4, 6:3).

Один из поклонников большого тенниса, следивший за финальной игрой, отметил в беседе с «Известиями», что Медведев был слишком самоуверен, а Джокович, наоборот, отличился необыкновенно интеллектуальной игрой. Однако, по словам болельщика, матч был действительно впечатляющим.