Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%
Мир
Республиканцы в сенате раскритиковали кандидата на пост в минфине США
Мир
Жертвами взрыва жилого дома в Анкаре стали два человека
Культура
Орден Александра Невского времен Российской империи выставлен на торги во Франции
Спорт
Теннисист Медведев одолел итальянца Синнера в матче турнира ATP
Общество
Роскомнадзор удалил 1,9 тыс. ссылок на запрещенные аниме-сериалы
Мир
Самолеты Минобороны с эвакуированными из Афганистана прибыли в Россию
Мир
Псаки опровергла связь идеи бойкота с прошедшим саммитом США–КНР
Экономика
В Сбере оценили долю мошеннических звонков из-за рубежа в 70%
Мир
Десять человек пострадали из-за взрыва на военной базе в Канаде

Теннисист Медведев одолел итальянца Синнера в матче турнира ATP

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Даниил Медведев в матче заключительного тура группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине победил соперника из Италии Янника Синнера. Россиянин одержал три победы в матчах группового этапа, сообщает 19 ноября «Спорт-Экспресс».

Турнир по-итальянски: Медведев ударно начал защиту на ATP Finals
В Турине вторая ракетка мира выиграл сумасшедший матч у Зверева, а Рублёв показал выдающийся теннис с Циципасом

Встреча Медведева и Синнера завершилась со счетом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Его призовой фонд составляет $7,25 млн. Чаще всего — шесть раз — в нем побеждал швейцарец Роджер Федерер. Действующий победитель — Медведев. Завершится турнир в Турине 21 ноября.

Даниил Медведев занимает второе место в рейтинге ATP. На первом — его соперник на финальном матче турнира серии Masters в Париже — Новак Джокович. Ему Медведев уступил в матче 7 ноября. Встреча длилась 2 часа 16 минут и завершилась в трех сетах в пользу серба (3:6, 6:4, 6:3).

Один из поклонников большого тенниса, следивший за финальной игрой, отметил в беседе с «Известиями», что Медведев был слишком самоуверен, а Джокович, наоборот, отличился необыкновенно интеллектуальной игрой. Однако, по словам болельщика, матч был действительно впечатляющим.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021