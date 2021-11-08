Прямой эфир
Спорт
Команда NAVI с россиянами стала чемпионом по CS:GO
Мир
Группа кораблей ВМФ России вошла в Средиземное море
Мир
Советник Байдена заявил о смене принципа «Америка прежде всего»
Мир
В Ереване госпитализированы более 170 посетителей пиццерии
Мир
Подписчики Маска проголосовали за продажу 10% акций Tesla
Спорт
«Спартак» в меньшинстве выстоял в дерби с «Локомотивом»
Мир
Девушка Саакашвили заявила о его критическом состоянии
Мир
Восемь человек погибли из-за взрыва в афганском Джелалабаде
Мир
Пашинян высоко оценил действия миротворцев РФ в Карабахе
Мир
В центре Багдада прогремел взрыв

Болельщик назвал причину поражения Медведева в игре с Джоковичем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский теннисист Дмитрий Медведев уступил Новаку Джоковичу в финале турнира серии Masters в Париже. И причиной тому стала излишняя самоуверенность, сообщил поклонник большого тенниса, следивший за финальной игрой в воскресенье, 7 ноября.

«Лично я больше болел за Медведева, но к сожалению надежды не оправдались. Но матч был, действительно, впечатляющим, почти 2 часа игры. Сила ударов, атмосфера, острые моменты — просто невероятно! Очень хорошая игра. Перед нами и первая ракетка мира — Джокович — с необыкновенно интеллектуальной игрой, и Медведев, который, правда был слишком самоуверен. Не ожидал, что перед ним будет непреодолимая стена. Это оказалось для него сложным. Надеюсь, что в будущем он сможет отыграться, но Джокович действительно сильный соперник», — поделился болельщик с «Известиями».

Даниил Медведев финальном матче уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Встреча длилась 2 часа 16 минут и завершилась в трех сетах в пользу серба (3:6, 6:4, 6:3). Джокович сделал шесть эйсов, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки. У Медведева — семь эйсов, три брейк-пойнта и две двойных ошибки.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) оба теннисиста пока на прежних местах: Джокович — лидер, Медведев на второй строке.

Накануне, перед финалом, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев пожелал российскому теннисисту «ровной психологии» на весь матч. Он оценил сложность борьбы против первой ракетки мира, но подчеркнул, что в игре с Джоковичем нужно терпение и ровная психология на протяжении всего матча.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021