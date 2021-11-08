Болельщик назвал причину поражения Медведева в игре с Джоковичем

Российский теннисист Дмитрий Медведев уступил Новаку Джоковичу в финале турнира серии Masters в Париже. И причиной тому стала излишняя самоуверенность, сообщил поклонник большого тенниса, следивший за финальной игрой в воскресенье, 7 ноября.

«Лично я больше болел за Медведева, но к сожалению надежды не оправдались. Но матч был, действительно, впечатляющим, почти 2 часа игры. Сила ударов, атмосфера, острые моменты — просто невероятно! Очень хорошая игра. Перед нами и первая ракетка мира — Джокович — с необыкновенно интеллектуальной игрой, и Медведев, который, правда был слишком самоуверен. Не ожидал, что перед ним будет непреодолимая стена. Это оказалось для него сложным. Надеюсь, что в будущем он сможет отыграться, но Джокович действительно сильный соперник», — поделился болельщик с «Известиями».

Даниил Медведев финальном матче уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Встреча длилась 2 часа 16 минут и завершилась в трех сетах в пользу серба (3:6, 6:4, 6:3). Джокович сделал шесть эйсов, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки. У Медведева — семь эйсов, три брейк-пойнта и две двойных ошибки.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) оба теннисиста пока на прежних местах: Джокович — лидер, Медведев на второй строке.

Накануне, перед финалом, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев пожелал российскому теннисисту «ровной психологии» на весь матч. Он оценил сложность борьбы против первой ракетки мира, но подчеркнул, что в игре с Джоковичем нужно терпение и ровная психология на протяжении всего матча.