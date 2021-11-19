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Патрушев допустил встречу Путина и Байдена до конца года

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Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена может состояться до конца текущего года. О такой возможности заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в эфире Первого канала 18 ноября.

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«Полагаю, что в этом году», — ответил он на вопрос о возможной встрече президентов России и США.

Ранее в этот день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о возможных контактах президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена до Нового года или позже. Он отметил, что сроков пока нет, они будут зависеть от совпадения рабочих графиков двух лидеров и формата контактов, который выберут президенты России и США.

Накануне, 17 ноября, Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между странами. Беседу Патрушева и Салливана в Белом доме назвали конструктивной и откровенной и уточнили, что разговор состоялся в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне.

10 ноября о встрече Путина и Байдена до конца этого года в онлайн-формате сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу между Москвой и Вашингтоном. Также упоминалась возможность встречи двух лидеров в начале 2022 года.

Первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 16 июня текущего года в Женеве. На пресс-конференции по его итогам президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере, добавив, что стороны оценят ход реализации достигнутых договоренностей через полгода. В то время как Путин рассказал, что переговоры прошли «на одном языке», и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.

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