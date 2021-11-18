Белый дом назвал конструктивными переговоры Патрушева и Салливана

Телефонные переговоры между секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, состоявшиеся 17 ноября, прошли в «откровенной и конструктивной манере». Об этом сообщил Белый дом.

«Они обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, а также региональные и глобальные проблемы, вызывающие озабоченность», — уточнили в ведомстве.

Беседа сторон состоялась в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне. Патрушев и Салливан договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между странами.

В сентябре по инициативе американской стороны состоялся еще один телефонный разговор Патрушева и Салливана. Они беседовали на тему продолжения российско-американского диалога по стратегической стабильности. Стороны подчеркнули важность продолжения коммуникаций между странами по стратегическим вопросам и задачам информационной безопасности.

2 ноября Патрушев встретился с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом в Москве. По данным CNN, целью визита Бернса в Москву был разговор об Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, добавил, что визит Бернса важен для отношений США и РФ.