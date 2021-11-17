Патрушев обсудил с Салливаном российско-американские отношения

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает в среду, 17 ноября, пресс-служба аппарата российского Совбеза.

«В ходе беседы Николай Патрушев и Джейкоб Салливан договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами», — указано в заявлении.

В пресс-службе добавили, что переговоры «прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне».

Ранее, 24 сентября, секретарь Совета безопасности России и помощник президента США обсудили в ходе телефонного разговора продолжение российско-американского диалога по вопросам стратегической стабильности.

2 ноября Патрушев встретился с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, добавил, что данный визит важен для отношений США и РФ.