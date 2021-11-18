В Польше сообщили о гибели ребенка беженцев на границе

Годовалый ребенок мигрантов из Сирии скончался в лесу на польско-белорусской границе. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил в Twitter фонд «Польский центр международной помощи».

Уточняется, что ночью 18 ноября польские спасатели получили запрос о помощи. В лесу недалеко от границы они обнаружили несколько мигрантов. В частности, спасатели осмотрели семейную пару, у которой погиб годовалый ребенок.

«У мужчины была рваная рана руки, а у женщины — ножевое ранение в голень», — сказано в сообщении.

В экстренной службе отметили, что также был обнаружен молодой сириец. У мужчины были сильные боли в животе и обезвоживание.

Ранее в этот день польское минобороны сообщило, что большие группы мигрантов на белорусской стороне границы продолжают пытаться нелегально проникнуть в страну. По данным пограничной охраны Польши, 17 ноября была зафиксирована 501 попытка незаконного пересечения польско-белорусской границы.

В тот же день Минск сообщил, что все мигранты, находившиеся в стихийном лагере на границе Белоруссии с Польшей, добровольно переместились в логистический центр.

Уточняется, что в центре иностранцы получают горячее питание, теплые вещи и предметы первой необходимости. Кроме того, медики центра оказывают помощь всем нуждающимся.

Отношения между Польшей и Белоруссией осложнились на фоне миграционного кризиса. 8 ноября группа мигрантов направилась к границе стран. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропускают. Беженцы предпринимают попытки прорвать заграждения. Позднее Белоруссия приступила к размещению беженцев в логистическом центре.

Страны Евросоюза винят в ситуации с беженцами Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.