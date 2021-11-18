МВД Украины сообщило о предотвращении покушения на министра

Министерство внутренних дел Украины предотвратило покушение на министра агрополитики Романа Лещенко. Об этом 18 ноября заявил глава ведомства Денис Монастырский.

«На министра готовилось покушение», — сообщил он на брифинге, добавив, что убить Лещенко планировали якобы из-за его долгов.

Глава МВД проинформировал, что заказчики преступления, в том числе гражданин США, задержаны и находятся в изоляторе, им инкриминируются четыре статьи и грозит пожизненное лишение свободы.

Сам Лещенко отметил, что постоянно получает угрозы. «С 2020 года, с момента, как я приступил к исполнению должностных обязательств госслужащего, а именно главы Госгеокадастра, я нахожусь, согласно указу президента, под охраной. Управление государственной охраны обеспечивает мою безопасность. И по отношению ко мне было очень много угроз. И по отношению ко мне, и к членам моей семьи, по отношению к моим детям. И этот процесс постоянный», — сказал он на брифинге.

Ранее, 22 октября, заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква, во двор дома которого бросили бутылку с горючей смесью, назвал данный инцидент недопустимым проявлением ненависти. По его словам, такая попытка запугать его или офис президента является бессмысленной и жалкой.

Месяцем ранее неизвестные обстреляли под Киевом автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате был ранен водитель. Как считает сам Шефир, покушение было совершено с целью запугивания высших должностных лиц Украины.

В свою очередь, глава государства Владимир Зеленский заявил, что причиной покушения являются происходящие в стране изменения. Такова цена реформ, пояснил украинский лидер. В офисе президента покушение назвали попыткой демонстративного убийства и связали ее с кампанией противодействия активной политике президента по снижению влияния олигархов в политических и общественных процессах.