Лавров заявил о саботаже Киевом Минских соглашений

Саботаж Украиной Минских соглашений красноречиво показан в переписке МИД РФ с главами немецкого и французского МИД Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом в четверг, 18 ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Не то, кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать, а именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей» , — отметил дипломат.

По его словам, киевские власти не хотят выполнять Минские соглашения, но стремятся их переписать.

Накануне МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку министров иностранных дел РФ, Германии и Франции Сергея Лаврова, Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана из-за искажения подхода Москвы к проведению встречи в нормандском формате и роли страны во внутриукраинском урегулировании.

«Ну, все люди, можно сказать — достали. Моим самим же коллегам наверное не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, президент РФ Владимир Путин поручил, а Лавров не хочет», — так глава российского МИДа прокомментировал публикацию дипломатической переписки.

Из переписки глав внешнеполитических ведомств следует, что МИД РФ выслал Берлину и Парижу российский проект совместного итогового заявления «с конкретными рекомендациями Украине и отдельным районам Донецкой и Луганской областей как сторонам конфликта», отметив, что создание такого документа Лавров и зарубежные коллеги обсуждали ранее.

Президент РФ Владимир Путин 18 ноября назвал далекой от завершения ситуацию на Украине. Киев «демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому комплексу мер», как и договоренности, достигнутые в нормандском формате, подчеркнул российский лидер. Партнеры по «нормандскому квартету» — ФРГ и Франция — на словах не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на их демонтаж, отметил президент РФ.

11 октября Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вызывающую озабоченность ситуацию в связи с продлением процесса разрешения внутриукраинского конфликта.

Три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в нормандском формате.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.