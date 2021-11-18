Прямой эфир
Интернет
В сервисе Spotify появилась новая функция
Экономика
Международные резервы России обновили исторический максимум
Мир
Путин обвинил НАТО в разрушении механизма диалога
Мир
В бундестаге предупредили о последствиях из-за задержки ввода СП-2
Общество
На Урале создали самый большой в России QR-код
Мир
Путин упрекнул ЕС в использовании миграционного кризиса для давления на Минск
Авто
Skoda представила новый седан Slavia
Экономика
ФАС усилит контроль за рекламой банков
Общество
Путин призвал к объединению усилий для борьбы с пандемией
Общество
В МГУ начали разрабатывать школьные учебники с дополненной реальностью
Сюжет:

В Чувашии спасли младенца со 100% поражением легких из-за COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Чебоксарах врачи детской больницы смогли спасти трехмесячного ребенка со 100% поражением легких из-за коронавируса. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает минздрав Чувашии.

Личный интерес: кому нужны фейки о коронавирусе
Информационные вбросы о сливе персональных данных в интернет могут использоваться для разогрева рынка

Ребенок был госпитализирован в реанимацию еще в октябре. Врачи боролись за жизнь младенца три недели, малыш постоянно получал кислород. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое.

«Совместными усилиями врачам удалось стабилизировать состояние ребенка. Затем его перевели в отделение стационара на долечивание, где ребенок вместе с мамой получали всю необходимую специализированную медицинскую помощь», — рассказала главный врач больницы Наталия Малова.

Малова отметила, что новорожденные находятся в группе риска, поэтому необходимо, чтобы взрослые вакцинировались от коронавируса.

Всего в 2020 году в больницу Чувашии с коронавирусом были госпитализированы 845 детей и 102 родителя.

«Сейчас в стенах больницы ежемесячно более 100 детей и их законных представителей получают медицинскую помощь с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции и подозрением на нее. Пациенты находятся в боксированных палатах, средний срок лечения — 8–7 дней», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что жительница Барнаула Наталья Ломакова родила ребенка, находясь в коме из-за последствий коронавируса. Ломакова была госпитализирована с COVID-19 на 28-й неделе беременности (около 6,4 месяца). У нее было 100% поражения легких, а ряд органов отказал.

16 сентября сообщалось, что в Москве стали применять новую терапию при лечении заболевших коронавирусом беременных. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, новую терапию получили уже свыше 70 беременных пациенток.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021