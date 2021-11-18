В Чувашии спасли младенца со 100% поражением легких из-за COVID-19

В Чебоксарах врачи детской больницы смогли спасти трехмесячного ребенка со 100% поражением легких из-за коронавируса. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает минздрав Чувашии.

Ребенок был госпитализирован в реанимацию еще в октябре. Врачи боролись за жизнь младенца три недели, малыш постоянно получал кислород. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое.

«Совместными усилиями врачам удалось стабилизировать состояние ребенка. Затем его перевели в отделение стационара на долечивание, где ребенок вместе с мамой получали всю необходимую специализированную медицинскую помощь», — рассказала главный врач больницы Наталия Малова.

Малова отметила, что новорожденные находятся в группе риска, поэтому необходимо, чтобы взрослые вакцинировались от коронавируса.

Всего в 2020 году в больницу Чувашии с коронавирусом были госпитализированы 845 детей и 102 родителя.

«Сейчас в стенах больницы ежемесячно более 100 детей и их законных представителей получают медицинскую помощь с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции и подозрением на нее. Пациенты находятся в боксированных палатах, средний срок лечения — 8–7 дней», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что жительница Барнаула Наталья Ломакова родила ребенка, находясь в коме из-за последствий коронавируса. Ломакова была госпитализирована с COVID-19 на 28-й неделе беременности (около 6,4 месяца). У нее было 100% поражения легких, а ряд органов отказал.

16 сентября сообщалось, что в Москве стали применять новую терапию при лечении заболевших коронавирусом беременных. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, новую терапию получили уже свыше 70 беременных пациенток.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.