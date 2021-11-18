Футболист московского «Спартака» попросил снизить ему зарплату

Игрок московского футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин попросил уменьшить ему зарплату. Об этом 18 ноября сообщил в Telegram-канале спортивный комментатор, бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков.

«Невероятная история. Даже сложно поверить. Рассказали, что Зобнин пришел к руководству клуба и попросил уменьшить ему зарплату. С предлогом, что получает незаслуженно много. Писали, что у него было €3–3,3 млн в год. Теперь около 2. Контракт еще на 3 года», — написал Казаков.

Такое решение футболиста оценил бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. Он назвал историю необычной и предположил, что футболисту подсказали поступить именно таким образом.

«Видимо, у Зобнина обостренное чувство справедливости. Возможно, чувствует, что не тянет на свою зарплату. Может, Зобнину хотели снизить зарплату. А тут подсказали, что лучше, если он скажет сам», — рассказал Наумов сайту «Спорт-Экспресс».

Ранее, 14 ноября, Зобнин не вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч с Хорватией. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хорватов.

На 81-й минуте игры Федор Кудряшов забил гол в правый угол своих ворот. Таким образом, национальная команда России с 22 очками заняла второе место в отборочной группе и поборется за выход на мировое первенство в стыковых матчах.