ЦБ РФ подтвердил свой прогноз по инфляции на конец 2021 года

Центробанк ждет, что инфляция в России в конце 2021 года будет находиться в районе 7,4–7,9%, а в 2022 году, благодаря проводимой денежно-кредитной политике, достигнет 4–4,5%. Такое заявление глава ЦБ Эльвира Набиуллина сделала 18 ноября, выступая в Госдуме.

«Мы на конец этого года даем такую большую развилку, поскольку могут быть разовые факторы, которые могут повлиять на инфляцию. Тем не менее мы считаем, что этот прогноз обоснованный, инфляция в этом году будет в этих пределах», — пояснила она.

Таким образом, глава Банка России подтвердила прогноз регулятора.

ЦБ весной текущего года перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Причиной тому стало более быстрое восстановление экономики, а также высокая инфляция — по итогам октября она достигла в годовом выражении 8,13%.

Весной регулятор повысил ставку на 0,75%, летом — на 1,5 %, осенью — еще на 1%, доведя ее до 7,5% годовых. Таким образом, годовая инфляция впервые замедлилась с начала сентября — до 8,07% на 8 ноября.

Ранее 18 ноября Набиуллина рассказала о «коварстве» восстановления экономики России. По ее словам, постпандемическое восстановление экономики почти так же коварно, как выздоровление человека после СOVID-19.

Также она добавила, что, если бы российская экономика столкнулась с пандемией и высокой инфляцией одновременно, то пришлось бы бороться не только с временными финансовыми потерями граждан и компаний и замедлением темпов роста ВВП, но еще и с инфляцией, которая существенно сократила бы бюджет россиян.

Глава ЦБ отметила, что в текущем году экономика уже вернулась на допандемическую траекторию.

Ранее, 18 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объем экономики РФ превысил докризисный уровень, ВВП за восемь месяцев вырос на 4,7%.

13 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам 2021 года Россия может выйти на рекордный рост ВВП. По его словам, вся экономика РФ «работает ритмично».