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Диетолог назвала способы побороть целлюлит

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Диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско рассказала о способах избавиться от целлюлита без лишних сложностей.

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По словам специалиста, не существует продуктов, которые бы вызывали образование целлюлита, а состояние кожи — особенность строения женской подкожной жировой клетчатки. Поэтому подозревать конкретные продукты в этом не стоит.

Между тем, подчеркнула эксперт в беседе с «РИА Новости» в четверг, 18 ноября, есть определенные факторы, которые усиливают визуальные проявления «апельсиновой корки»: отечность, избыточная масса тела, недостаточно развития мышечная ткань и, как итог, сниженный тонус кожи подкожно-жировой клетчатки.

Тараско отметила, что улучшить качество кожи можно путем воздействия на эти факторы. Для начала стоит нормализовать массу тела и уменьшить жировую прослойку, сделать это поможет сбалансированное питание. Так специалист советует есть по четыре-восемь порций овощей, употреблять нежирный белок, орехи, растительные масла, сообщает телеканал «Звезда».

Диетолог также призвала не допускать задержки жидкости в организме, а для это — избегать продукты с содержанием большого количества соли: фастфуд, колбасы, чипсы, кетчупы. Усиливают появление целлюлита и алкоголь и излишки молочных продуктов. Напротив, хорошо выводят жидкость из организма овощи и биодобавки с высоким содержанием магния и калия, зелень и сухофрукты, отмечает телеканал «360».

Кроме этого, эффективно помогает бороться с целлюлитом и физическая нагрузка, которая усиливает кровообращение. Нелишними будут массажи и лимфодренажные процедуры.

В конце августа медики назвали способы избавления от целлюлита за две недели. По словам специалистов, целлюлит может встречаться даже у худых людей, потому как одной из причин его появления является гормональный дисбаланс. Первое, на что нужно обратить внимание в борьбе с целлюлитом, — это диета. Также она порекомендовала подключить физические нагрузки и вспомогательные процедуры, например ручные и механические массажи.

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