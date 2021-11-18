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Общественный транспорт в Афинах приостановил работу из-за забастовки

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Общественный транспорт в Афинах не работает из-за забастовки. Об этом сообщается на портале «Русские Афины».

Как передает телеканал, работники метро и трамваев проводят 24-часовую забастовку, выражая протест против трагической гибели на работе 41-летнего сотрудника, и требуют усилить меры охраны труда.

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Отмечается, что на несколько часов из-за стачки остановятся автобусы и троллейбусы, при этом автобусы будут ходить только с 9.00 утра до 21.0, а водители троллейбусов продолжат бастовать с 13.00 до 15.00 по местному времени. Трамвай и метро также не будет работать. Кроме того, не будет работать трамвай и метро.

Несчастный случай произошел в Афинах на линии наземного метро. 16 ноября рельсошлифовальный вагон столкнулся с поездом из-за поломки тормозов, ранения получили трое сотрудников, один из которых впоследствии скончался.

Рабочие метро напомнили еще об одной производственной трагедии на пирсах Cosco в порту Пирея и выступили с требованием проведения полного расследования причин аварии и вынесения соответствующего наказания виновным.

В свою очередь, греческая полиция из-за забастовок отменила ограничения на въезд в центр Афин, в соответствии с которыми в четные дни месяца въезд разрешен машинам с четными номерами, в нечетные — с нечетными.

Отмечается, что по причине забастовки затруднено движение на многих дорогах города.

Ранее, 18 июля, в аэропорту Лиссабона отменили 200 рейсов в связи с забастовками рабочих, которые требуют погашения задолженностей по зарплате и выплате им отпускных.

14 июля шахтеры на Украине снова перекрыли трассы из-за долгов по зарплате. горняки шахт «Смолинская» и «Новоконстантиновская» перекрыли дорожное движение возле поселка городского типа Смолино в Кировоградской области, требуя получения заработанных денег. На следующий день их ряды пополнили работники шахты «Ингульская».

Аналогичную акцию работники этого предприятия проводили в июне у здания офиса президента в Киеве. В декабре 2020 года горняки подразделений предприятия «ВостГОК» также перекрыли движение на трассах, которые соединяют Кропивницкий (бывший Кировоград) с Киевом, Николаевом, а также Кривым Рогом Днепропетровской области.

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