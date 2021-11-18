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ГИБДД рекомендовала мотоциклистам завершить сезон

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Столичная Госавтоинспекция 18 ноября в своем официальном Telegram-канале призвала мотоциклистов закончить мотосезон.

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«Мотолюбителям пора завершить сезон. Никакая шипованная резина и системы безопасности не помогут водителям двухколесного транспорта справиться с условиями снега или гололеда. Поэтому с наступлением холодной погоды лучше оставить свой мотоцикл до наступления весны и не подвергать опасности свою жизнь», — говорится в сообщении ведомства.

Всего с января по октябрь 2021 года в Москве было зарегистрировано 733 ДТП с участием мотоциклистов, в которых 39 человек погибли, а 781 был ранен.

Российская Госавтоинспекция 6 августа назвала самые распространенные нарушения Правил дорожного движения (ПДД), которые приводят к авариям.

Так, наиболее частыми нарушениями ПДД в России являются проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, сильное превышение скорости, а также вождение в нетрезвом виде.

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