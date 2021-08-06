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В ГИБДД назвали приводящие к авариям нарушения правил дорожного движения

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Российская Госавтоинспекция 6 августа назвала самые распространенные нарушения Правил дорожного движения (ПДД), которые приводят к авариям.

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Так, наиболее частыми нарушениями ПДД в России являются проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, сильное превышение скорости, а также вождение в нетрезвом виде.

Отмечается, что скорость является усугубляющим фактором, который повышает тяжесть всех дорожно-транспортных происшествий. Увеличение средней скорости автомобиля на 1 км/ч влечет за собой рост количества автокатастроф со смертельным исходом на 4–5%.

В ведомстве также подчеркнули, что в отношении уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты, соотношение между скоростью и тяжестью повреждений носит особенно катастрофический характер. При ДТП на скорости 30 км/ч риск смертельного исхода для пешехода 5%, при 50 км/ч — 40%, а при 65 км/ч — уже 84%.

4 августа Госавтоинспекция обратилась к начинающим водителям с рекомендациями о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

Так, в реальных условиях водитель обязан уметь понимать ситуацию на дороге, быстро принимать правильные решения и знать, какой маневр будет правильный, а какой может нанести непоправимый ущерб участникам дорожного движения.

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