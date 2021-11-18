Врач рассказала о результатах полного отказа от сахара

Эндокринолог Татьяна Бочарова 18 ноября рассказала о пользе отказа от употребления сахара.

При этом она отметила, что исключить его из рациона тяжело только по психологическим причинам, поэтому большинство людей чрезмерно употребляет сахар, причиняя вред здоровью и фигуре.

«Есть сила привычки, есть социальные традиции — чай с тортиком в гостях, кофе с булочкой с утра. На самом деле главное, если вы хотите отказаться от сахара, — заменить конфеты фруктами и продержаться в таком режиме неделю», — отметила врач в беседе с «РИА Новости».

По словам специалиста, спустя два дня после исключения сахара из рациона, у человека улучшатся пищеварение и работа кишечника, стабилизируется эмоциональный фон.

Примерно через неделю заметно улучшится состояние кожи и наладится сон, а через месяц уйдут лишние килограммы, нормализуется гормональный фон и станет крепче иммунитет, добавила врач.

Ранее, 16 ноября, врач-диетолог Елена Соломатина назвала опасные для здоровья шоколадные конфеты.

По словам специалиста, если есть шоколад в больших количествах, то сильно нагружается печень, а заменители какао-масла превращают продукт в «химическую бомбу». Соломатина подчеркнула опасность сладостей с трансжирами, поскольку пальмовое масло плохо усваивается организмом.

При покупке специалист рекомендовала выбирать продукт с содержанием натуральных ингредиентов, отдавая предпочтение темному шоколаду.