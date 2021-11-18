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Освобожденный из рабства в Казахстане россиянин прилетел в Москву

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Россиянин Алексей Котов, освобожденный из рабства в Казахстане, прилетел в Москву. Кадры из аэропорта появились в распоряжении «Известий» 18 ноября.

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О том, что мужчина вылетел в Москву, сообщило посольство России в Казахстане, которое и организовало отъезд россиянина.

«Желаем А.А. Котову, его родным и близким здоровья и благополучия», — говорится в сообщении представительства в Facebook.

О многолетнем рабстве, в котором Котов находился в Казахстане, мужчина рассказал накануне. Он пояснил, что на протяжении 20 лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя.

Было возбуждено уголовное дело, а подозреваемого задержали. Следственное управление Следственного комитета РФ по Ярославской области начало проверку по полученным сведениям.

Уполномоченный по правам человека Ярославской области Сергей Бабуркин пообщался с семьей мужчины. По их словам, Котов окончил училище, в 1995 году ушел в армию, сначала служил в России, потом в Казахстане.

Как рассказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, в 1999 году из Казахстана от Котова пришло письмо о том, что его избили. После этого связь с мужчиной прекратилась.

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