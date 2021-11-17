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Россиянин рассказал о 20-летнем рабстве в Казахстане

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В Казахстане россиянин заявил, что его 20 лет держат в рабстве. Подозреваемого по этому делу задержали. Об этом 17 ноября сообщили «РИА Новости» в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

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«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Шетском районе установили 44-летнего мужчину — гражданина Российской Федерации. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия», — сказали в пресс-службе.

Согласно видеозаписи, предоставленной полицией, мужчина представляется Котовым Алексеем Александровичем, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области РФ. По его словам, он 20 лет находится в неволе и обращается к родителям с просьбой помочь уехать из Казахстана.

Ранее, 29 октября, генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал о ситуации с торговлей людьми в России.

По его словам, проводимый регулярный мониторинг правоприменительной практики свидетельствует о том, что чаще других его проявлений в России встречаются факты сексуальной эксплуатации женщин и детей. К примеру, в 2020 году преступления, связанные с организацией и вовлечением в занятие проституцией, а также незаконным оборотом порнографических материалов, составили 99 % от общего числа выявленных в сфере торговли людьми.

Также он добавил, что помимо женщинам и детей жертвами торговли зачастую становятся лица, нарушившие законодательство при въезде и пребывании в государстве, добавил он.

1 декабря 2020 года накануне Международного дня отмены рабства генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал, что в настоящее время свыше 40 млн человек в мире подвергаются современным формам рабства, из которых 71% — девочки и женщины. Он призвал всех членов ООН приложить еще больше усилий, чтобы прекратить это.

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