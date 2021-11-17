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Врио губернатора прокомментировал историю рабства жителя Ярославской области

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Уроженец Ярославской области Алексей Котов освобожден после 20 лет рабства в Казахстане. Об этом 17 ноября сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в Instagram.

«Чудовищная история. Человек 20 лет жил в рабстве. Алексей Котов 1977 года рождения из деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района найден и освобожден оперативниками Казахстана», — написал Евраев в соцсети.

Евраев добавил, что в 1997 году Котов уехал служить по контракту в Казахстан. В 1999 году пришло письмо о том, что его избили. После этого связь с мужчиной прекратилась.

Ранее в этот день представитель департамента полиции Карагандинской области Бакытжан Кудияров сообщил «Известиям», что в Казахстане задержали 44-летнего мужчину, который может быть причастен к удержанию в рабстве россиянина в течение 20 лет. По данному факту начато досудебное расследование по статье 126 УК Республики Казахстан, то есть незаконное лишение свободы.

В среду, 17 ноября, в Сети распространилось видео, где мужчина рассказывает о том, что уже 20 лет его незаконно удерживают в Казахстане. Родственники Котова рассказали, что Котов окончил училище, в 1995 году ушел в армию, сначала служил в России, потом — в Казахстане.

На вокзале россиянина избили и передали хозяину фермерского хозяйства. Денег и документов, чтобы вернуться назад, у мужчины не было.

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