В Казахстане прокомментировали историю с удержанием россиянина в рабстве

В Казахстане задержали 44-летнего мужчину, который может быть причастен к удержанию в рабстве россиянина в течение 20 лет. Об этом 17 ноября «Известиям» сообщил официальный представитель департамента полиции Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

Кудияров пояснил, что полицейские обратили внимание на видео, где мужчина говорит о том, что его в течение 20 лет незаконно удерживают в Карагандинской области.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 126 УК Республики Казахстан, то есть незаконное лишение свободы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские в Шуском районе установили 44-летнего мужчину. Он пояснил, что на протяжении 20 лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны местного жителя», — сообщил Кудияров.

Подозреваемый задержан. С ним проводятся следственные действия.

О публикации видео с россиянином стало известно ранее в этот день. После этого уполномоченный по правам человека Ярославской области Сергей Бабуркин пообщался с семьей ярославца Алексея Котова, который утверждает, что его на протяжении 20 лет держали в рабстве в Казахстане.

Родственники рассказали, что Котов окончил училище, в 1995 году ушел в армию, сначала служил в России, потом — в Казахстане. После демобилизации ненадолго вернулся домой, а затем отправился служить в Казахстан по контракту.

На вокзале россиянина избили и передали хозяину фермерского хозяйства. Денег и документов, что вернуться назад, у мужчины не было.