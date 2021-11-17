Прямой эфир
Экономика
В ЦБ заявили об ожидании роста ипотечного кредитования на 25–27%
Экономика
Белоруссия на трое суток ограничила прокачку нефти через Польшу
Экономика
ФАС предложила проверить поставщиков топлива для борьбы с суррогатами
Общество
Синоптики предупредили о возможности выпадения четверти месячной нормы осадков в Москве
Мир
Польские силовики отразили новую попытку штурма границы мигрантами
Экономика
Автоматика отключила от сети первый энергоблок БелАЭС
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1150 за тысячу кубометров
Общество
Комитет ГД рекомендовал принять законопроект о расширении полномочий полиции
Общество
В Хабаровском крае вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Мир
Россия обжалует решение о передаче скифского золота Украине

В Казахстане прокомментировали историю с удержанием россиянина в рабстве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казахстане задержали 44-летнего мужчину, который может быть причастен к удержанию в рабстве россиянина в течение 20 лет. Об этом 17 ноября «Известиям» сообщил официальный представитель департамента полиции Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

«Приехала работать няней»: как попадают в сексуальное рабство в России
Волонтеры спасли девушку из притона в Калужской области

Кудияров пояснил, что полицейские обратили внимание на видео, где мужчина говорит о том, что его в течение 20 лет незаконно удерживают в Карагандинской области.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 126 УК Республики Казахстан, то есть незаконное лишение свободы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские в Шуском районе установили 44-летнего мужчину. Он пояснил, что на протяжении 20 лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны местного жителя», — сообщил Кудияров.

Подозреваемый задержан. С ним проводятся следственные действия.

О публикации видео с россиянином стало известно ранее в этот день. После этого уполномоченный по правам человека Ярославской области Сергей Бабуркин пообщался с семьей ярославца Алексея Котова, который утверждает, что его на протяжении 20 лет держали в рабстве в Казахстане.

Родственники рассказали, что Котов окончил училище, в 1995 году ушел в армию, сначала служил в России, потом — в Казахстане. После демобилизации ненадолго вернулся домой, а затем отправился служить в Казахстан по контракту.

На вокзале россиянина избили и передали хозяину фермерского хозяйства. Денег и документов, что вернуться назад, у мужчины не было.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021