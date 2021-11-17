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Омбудсмен пообщался с семьей заявившего о рабстве в Казахстане ярославца

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Уполномоченный по правам человека Ярославской области Сергей Бабуркин пообщался с семьей ярославца Алексея Котова, который утверждает, что его на протяжении 20 лет держали в рабстве в Казахстане. Об этом 17 ноября сообщает «РИА Новости».

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Родственники рассказали, что Котов окончил училище, в 1995 году ушел в армию, сначала служил в России, потом — в Казахстане. После демобилизации ненадолго вернулся домой, а затем отправился служить в Казахстан по контракту.

«С их слов, когда он собирался возвращаться, был избит на вокзале, схвачен и передан этому человеку, хозяину фермерского хозяйства. Я так понял, что у него не было документов и денег, чтобы выбраться оттуда», — сказал Бабуркин.

17 ноября стало известно, что в Казахстане россиянин заявил, что его 20 лет держат в рабстве. Подозреваемого по этому делу задержали.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские в Шетском районе установили 44-летнего мужчину — гражданина Российской Федерации. Он пояснил, что на протяжении 20 лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия», — сказали в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

1 декабря 2020 года накануне Международного дня отмены рабства генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал, что в настоящее время свыше 40 млн человек в мире подвергаются современным формам рабства, из которых 71% — девочки и женщины. Он призвал всех членов ООН приложить еще больше усилий, чтобы прекратить это.

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