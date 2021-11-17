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СК начал проверку информации о 20-летнем рабстве россиянина в Казахстане

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Следственное управление Следственного комитета РФ по Ярославской области начало проверку информации СМИ о многолетнем нахождении в фактическом рабстве жителя деревни Гаврилов-Ямского района в Казахстане. Об этом говорится 17 ноября в сообщении на сайте ведомства.

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Как утверждается в публикациях, житель деревни Горе-Грязь Ярославской области 20 лет находился в Карагандинской области Казахстана. Там мужчина подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны местного жителя.

«Выехать с территории Республики Казахстан житель Ярославской области не мог по причине отсутствия документов», — отметили следователи.

В ходе доследственной проверки выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных лиц.

Ранее в этот день россиянин Алексей Котов, находящийся в Казахстане, заявил о многолетнем рабстве. Подозреваемого по этому уголовному делу задержали.

После этого уполномоченный по правам человека Ярославской области Сергей Бабуркин пообщался с семьей мужчины. По их словам, Котов окончил училище, в 1995 году ушел в армию, сначала служил в России, потом — в Казахстане.

Как рассказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, россиянина освободили. По словам главы региона, в 1999 году из Казахстана от Котова пришло письмо о том, что его избили. После этого связь с мужчиной прекратилась.

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