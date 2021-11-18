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Захарова предложила главреду La Repubblica топить дом своими газетами

Захарова предложила главреду итальянской газеты La Repubblica топить дом своими газетами
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила главному редактору итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари использовать свои статьи вместо российского газа для топки дома. Об этом в четверг, 18 ноября, дипломат написала в своем Telegram-канале.

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Так, она прокомментировала статью журналиста «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу», в которой журналист предполагает, что Кремль преследует цель — создать параллельные кризисы, а президент России Владимир Путин выступает как режиссер кризисных ситуаций в Европе. В ответ Захарова напомнила Молинари, что Россия ежегодно поставляет Италии до 20 млрд куб. м газа.

«Ни разу Москва не подвела и не обманула Рим по поставкам газа. Как совесть итальянского журналиста позволяет вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов? Лично вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея — Маурицио, топите свой дом газетой La Repubblica в знак протеста», — заявила Захарова.

Дипломат призвала Молинари напечатать правду о том, что РФ остается самым надежным поставщиком голубого топлива для Евросоюза, пишет «Газета.Ru».

Накануне Захарова обратила внимание на то, как НАТО продолжает информационную обработку населения Европы. Она отметила, как альянс обвиняет Россию во вмешательстве в дела других государств, не приводя при этом доказательств.

До этого, 16 сентября, представитель Ирландии в Европарламенте Клэр Дэйли на пленарной сессии в Страсбурге раскритиковала доклад с призывом к властям Евросоюза (ЕС) пересмотреть отношения с Россией и призвала покончить с ксенофобией в отношениях.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Западные страны, обвинив страну во вмешательстве, ввели против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.

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