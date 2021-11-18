Прямой эфир
Мир
Россия впервые возглавила организацию «Объединенные города и местные власти»
Общество
Гинцбург назвал купивших сертификаты источником новых штаммов COVID-19
Происшествия
Полицейские спасли заблудившегося в тайге мужчину
Мир
В США в магазине застрелили рэпера Янга Дольфа
Мир
Нардеп из Украины назвал Крым разменной монетой после Евромайдана
Наука
Ракета Electron стартовала на орбиту с двумя спутниками зондирования
Общество
Россиян предупредили об аномально холодной погоде
Мир
Запрет георгиевских лент в Латвии назвали компенсацией отсутствия достижений
Экономика
Поставки iPhone в РФ приблизились к историческому максимуму
Мир
В Пентагоне заявили о непонимании действий России у границ Украины

Кардиолог назвала первые признаки отрыва тромба

Врач Кореневич: при развитии тромбоза, человек начинает ощущать и сжимающие боли за грудиной
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При развитии тромбоза в коронарных артериях, человек начинает ощущать давящие и сжимающие боли за грудиной, которые не прекращаются более 15 минут. Это является одним из первых признаков возможного отрыва тромба. Об этом рассказала 18 ноября врач-кардиолог Анна Кореневич.

Она пояснила, что к тромбозу приводит образование холестериновых бляшек, которые появляются в коронарных артериях и несут угрозу для сердца.

Держись бодрее: дневной сон повышает риск развития инсульта
Врачи рассказали об опасности слишком долгого отдыха

По словам специалиста, помимо перечисленных симптомов, человек может почувствовать слабость и начать испытывать сильный страх смерти.

Кроме того, по словам кардиолога, может появиться одышка, тошнота и рвота. В особо тяжелых случаях может возникнуть ощущение нехватки дыхания.

Помимо этого, боль может распространиться на всю поверхность грудной клетки, на левую или обе руки и переднюю поверхность шеи.

«Иногда болеть может начать челюсть», — сообщила Кореневич на своем YouTube-канале.

При появлении этих симптомов врач настоятельно советует оперативно вызвать скорую помощь.

Ранее в этот же день врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким заявила, что нарушение свертываемости крови и последующие тромбоз или инсульт могут настичь переболевших коронавирусом спустя месяцы после выздоровления.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021