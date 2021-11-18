Кардиолог назвала первые признаки отрыва тромба

При развитии тромбоза в коронарных артериях, человек начинает ощущать давящие и сжимающие боли за грудиной, которые не прекращаются более 15 минут. Это является одним из первых признаков возможного отрыва тромба. Об этом рассказала 18 ноября врач-кардиолог Анна Кореневич.

Она пояснила, что к тромбозу приводит образование холестериновых бляшек, которые появляются в коронарных артериях и несут угрозу для сердца.

По словам специалиста, помимо перечисленных симптомов, человек может почувствовать слабость и начать испытывать сильный страх смерти.

Кроме того, по словам кардиолога, может появиться одышка, тошнота и рвота. В особо тяжелых случаях может возникнуть ощущение нехватки дыхания.

Помимо этого, боль может распространиться на всю поверхность грудной клетки, на левую или обе руки и переднюю поверхность шеи.

«Иногда болеть может начать челюсть», — сообщила Кореневич на своем YouTube-канале.

При появлении этих симптомов врач настоятельно советует оперативно вызвать скорую помощь.

Ранее в этот же день врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким заявила, что нарушение свертываемости крови и последующие тромбоз или инсульт могут настичь переболевших коронавирусом спустя месяцы после выздоровления.