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Перекрывавшие шоссе в Британии экоактивисты получили тюремные сроки

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Восемь активистов движения Insulate Britain получили тюремные сроки за то, что, несмотря на судебный запрет, препятствовали движению транспорта по окружающей Лондон автостраде М25. Как сообщила в среду, 17 ноября, газета The Independent, нарушители в возрасте от 20 до 58 лет были приговорены к 3–4 месяцам заключения.

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Кроме того, еще один представитель экологического движения, заявивший в суде, что немедленно продолжит блокировать шоссе, если не окажется за решеткой, получил более суровое наказание в виде шести месяцев тюрьмы за «провокационные высказывания». Как отмечает издание, нарушителям правопорядка грозил максимальный срок в виде двух лет лишения свободы.

С начала сентября активисты Insulate Britain, отделившегося от природоохранного движения Еxtinction Rebellion, перекрывали дороги в Лондоне и в других районах Великобритании больше 20 раз, выбирая для этого самые загруженные участки и действуя в часы пик.

Они требуют от правительства профинансировать масштабную программу по повышению энергоэффективности британского жилого фонда, поскольку, по их утверждению, дома в Соединенном Королевстве — одни из самых старых и холодных в Европе. Ежегодно жители страны вынуждены тратить огромный объем энергии на обогрев помещений, что способствует выбросам парниковых газов в атмосферу. По данным Insulate Britain, в Великобритании зимой и в конце осени ежегодно умирает до 10 тыс. пожилых людей, которые вынуждены экономить на обогреве жилья, подрывая свое здоровье.

Вынесенные в среду приговоры стали первыми для членов движения. Согласно действующей практике, осужденные автоматически получат право на досрочное освобождение, отбыв половину срока.

Ранее, 3 ноября, активисты экологического движения Extinction Rebellion вышли на протест в центре Глазго, где проходила конференция ООН по изменению климата (COP26). Некоторые из митингующих были задержаны полицией.

Ранее в этот день экоактивистка из Швеции Грета Тунберг призвала выйти на протест в Глазго и заявила, что участвующие в саммите COP26 мировые лидеры лишь притворяются, что всерьез относятся к вопросам изменения климата.

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