Заведующий выделением: ирландцы начали кормить коров водорослями

США и ЕС в целях борьбы с потеплением климата обязались сократить выбросы метана в сельском хозяйстве от жвачных животных к 2030 году более чем на 30%. Ирландцы, приняв во внимание ряд научных исследований, которые показали, что добавление морских водорослей в корм позволяет снизить выделение этого газа, решили провести масштабный эксперимент. Фермеры начнут кормить скот водорослями из Ирландского и Северного морей, а ученые будут наблюдать, что из этого получится. Как ирландские селяне готовятся к нововведениям — в фотогалерее «Известий»