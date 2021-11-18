Заведующий выделением: ирландцы начали кормить коров водорослями

США и ЕС в целях борьбы с потеплением климата обязались сократить выбросы метана в сельском хозяйстве от жвачных животных к 2030 году более чем на 30%. Ирландцы, приняв во внимание ряд научных исследований, которые показали, что добавление морских водорослей в корм позволяет снизить выделение этого газа, решили провести масштабный эксперимент. Фермеры начнут кормить скот водорослями из Ирландского и Северного морей, а ученые будут наблюдать, что из этого получится. Как ирландские селяне готовятся к нововведениям — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Исследования, проведенные ранее в Австралии и США, показали, что при добавлении в рацион скота красных морских водорослей выбросы метана сокращаются до 80%. Однако эти растения, обитающие в теплых морях, содержат высокий уровень бромоформа, который разрушает озоновый слой
На весь экран
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
В Соединенном Королевстве решили использовать для этих целей локальный продукт — из собственных морей
На весь экран
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Морские водоросли, произрастающие у побережья Великобритании и Ирландии, обычно имеют коричневый или зеленый цвет и не содержат бромоформ
На весь экран
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Теперь водоросли с помощью комбайнов собирают в пучки, каждый из которых весит по две тонны, и доставляют на фермы
На весь экран
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Водоросли начнут добавлять в корм жвачным животным с начала 2022 года
На весь экран
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Помимо оценки объемов выброса животными метана, ученые оценят питательную ценность водорослей, их влияние на продуктивность животных и качество мяса
На весь экран
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Новый всплеск интереса к морской флоре воодушевил местных производителей водорослей. «Регулярный сбор урожая способствует скорейшей регенерации растений, — говорит фермер Эван Талти. — Морские водоросли собирали в этой области в течение сотен лет, и если это делать так же часто, как наши предки, они будут скорее восстанавливаться»
На весь экран
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Экстрактом морских водорослей ирландцы подкармливают и овец
На весь экран
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Еще одна полезная добавка для лучшего пищеварения — касторовое масло
На весь экран
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
«У нас здесь 140 овец, и каждое утро они получают полкило концентратов, 400 г кукурузных гранул и немного патоки, а затем им дают экстракт морских водорослей», — говорит ученый Эмили Роскам
На весь экран
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
После кормления новыми биодобавками овец на час отправляют в специальные камеры
На весь экран
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Пока овца находится в камере, Эмили Роскам измеряет объем метана, который она выделяет после употребления новых добавок
На весь экран
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Местные водоросли, отмечают ученые, могут принести дополнительную пользу животным. Они богаты активными соединениями, называемыми флоротанинами, которые обладают антибактериальными свойствами и улучшают иммунитет
На весь экран
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Доктор Стивен Моррисон, руководитель программы устойчивого животноводства в Институте агропродовольствия и биологических наук Северной Ирландии и профессор зоотехники и микробиологии Шэрон Хьюс из Королевского университета Белфаста изучают влияние морских биодобавок на здоровье молочного скота. «Изучив состояние животных и их влияние на окружающую среду, мы можем придумать варианты смягчения последствий — как изменить их рацион, как использовать генетику, чтобы снизить выбросы парниковых газов», — говорит Моррисон
На весь экран
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Эксперимент должен подтвердить предположения ирландских ученых — ожидается, что объем выбросов парниковых газов сократится как минимум на 30%
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.