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Обитатели суши: домашние животные гибнут из-за погоды

Жертвами небывалой засухи в Казахстане стали тысячи лошадей, коров и овец
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Казахстан
Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Чрезвычайно тяжелая ситуация сложилась в сельском хозяйстве Казахстана из-за сильной засухи. Особенно пострадали Кызылординская и Мангистауская области, где погибли тысячи домашних животных. Как фермеры пытаются преодолеть кризис — в фотогалерее «Известий»
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