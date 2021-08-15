Обитатели суши: домашние животные гибнут из-за погоды

Чрезвычайно тяжелая ситуация сложилась в сельском хозяйстве Казахстана из-за сильной засухи. Особенно пострадали Кызылординская и Мангистауская области, где погибли тысячи домашних животных. Как фермеры пытаются преодолеть кризис — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Первые сообщения о начале засухи появились еще в середине весны: начиная с зимы в регионе выпало слишком мало осадков
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Летом ситуация стала критической: посевы засохли, пастбища оказались выжжены, животные остались без пищи
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Цены на сено и зерно подскочили, кормов не хватает
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
70-летний фермер Габидулла Куланбайулы — владелец коневодческой фермы, расположенной в селе Акшымырау
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Этим летом Габидулла потерял 20 животных, остальные 150 ослаблены и больны из-за недоедания
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
В селах возник дефицит картона — фермерам приходится подмешивать его в корм, чтобы хоть как-то накормить всех животных
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
На пастбищах остались только камни и высохшая земля
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Эта корова уже готова есть полиэтилен
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
По словам Габидуллы, многие животные умирают в поле и остаются там — вернуть их в деревню невозможно
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Скот продолжают гонять на пастбища: там животные могут погрызть хотя бы засохшие кусты
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Проблемы с водой наблюдаются в регионе уже на протяжении трех лет, но раньше выпадающих за зиму и весну осадков еще хватало, чтобы поддерживать здесь жизнь. Однако климатологи предупреждают, что средние температуры в Казахстане повышаются на 0,3 градуса каждые десять лет, а Каспийское море, окружающее Мангистау, становится всё мельче
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