Обитатели суши: домашние животные гибнут из-за погоды

Проблемы с водой наблюдаются в регионе уже на протяжении трех лет, но раньше выпадающих за зиму и весну осадков еще хватало, чтобы поддерживать здесь жизнь. Однако климатологи предупреждают, что средние температуры в Казахстане повышаются на 0,3 градуса каждые десять лет, а Каспийское море, окружающее Мангистау, становится всё мельче