Прямой эфир
Спорт
Конгресс World Athletics продлил отстранение ВФЛА
Мир
Путин проведет в Кремле встречу с президентом Узбекистана 19 ноября
Экономика
В Белоруссии заявили о прекращении поставок электроэнергии на Украину
Общество
Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта разработал лекарство от COVID-19
Мир
Евросоюз выделит €700 тыс. на оказание помощи мигрантам на границе с Польшей
Общество
Курчатовский центр разработал новые сорта пшеницы и ячменя
Общество
В МФЦ начали распечатывать бумажные сертификаты с QR-кодом
Новости компаний
В России запустили проект бесплатной помощи автомобилистам на дорогах
Общество
Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках Москвы
Общество
В Костромской области расширили список организаций с требованием QR-кодов

Юрист оценил инициативу ФАС по борьбе с суррогатным топливом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В случае реализации предложенных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) мер, в том числе о проверке поставщиков топлива для борьбы с суррогатами, повысится стабильность рынка нефтепродуктов. Об этом заявил «Известиям» Юрий Капштык, юрист, медиатор, в среду, 17 ноября.

Акцизная ремарка: производителям зимнего дизеля напомнили об уплате допсбора
Останется ли рентабельным выпуск такого топлива

Ранее в этот же день ФАС предложила Федеральной налоговой службе (ФНС), Росстандарту и нефтяным компаниям проверить поставщиков топлива, чтобы пресечь оборот суррогатов. Также предлагалось повышение норматива продажи зимнего дизеля на бирже на 2,5 п.п., с 7,5 до 10%, — для создания «запаса прочности в период повышенного спроса на зимний дизель». Антимонопольщики также призвали к принятию механизма, предполагающего субсидию на перевозку топлива для регионов Дальнего Востока, чтобы снизить стоимость топлива.

В ФАС также выступили с инициативой скорректировать демпфер, оставив зафиксированные в Налоговом кодексе России значения на 2021 год в 2022 году. Антимонопольщики считают, что следует в том числе снизить до 10% диапазон, когда возврат акциза нефтяной компании не возмещается, если оптовая цена внутреннего рынка выше зафиксированного в Налоговом кодексе значения. Сейчас этот показатель составляет 20%.

По словам Капштыка, если предложенные ФАС меры реализуют, увеличится контроль за производством суррогатов, что поможет привлечь к ответственности лиц, участвующих в производстве и реализации контрафакта. Предлагаемая субсидия на перевозку топлива для регионов Дальнего Востока снизит стоимость топлива и поможет регионам ДФО, добавил он.

Юрист рассказал, что суррогаты, используемые вместо дизеля, который, в свою очередь, является основным видом топлива для большегрузов, строительной техники, причиняют большой вред этой технике.

«Действия ФАС, направленные на регулирование антимонопольного законодательства, укрепят веру в то, что правительство не просто контролирует, но и обеспечивает стабильность рынка и запросы как юридических, так и непосредственно физических лиц», — заключил эксперт.

10 ноября российский министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо в России работает, несмотря на его критику со стороны участников рынка. Без него «бензин был бы дороже рублей на 15», добавил министр.

3 ноября в пресс-службе правительства сообщили, что динамика роста цен на автозаправках в России к середине IV квартала находится на уровне расчетной инфляции. Вице-премьер Александр Новак поручил проанализировать работу демпфера на бензин и дизель и изучить необходимость его корректировки на 2022 год.

Демпфирующий механизм создали для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. Если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтяным компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. Если же российские цены выше экспортных, компании делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021