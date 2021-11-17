Юрист оценил инициативу ФАС по борьбе с суррогатным топливом

В случае реализации предложенных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) мер, в том числе о проверке поставщиков топлива для борьбы с суррогатами, повысится стабильность рынка нефтепродуктов. Об этом заявил «Известиям» Юрий Капштык, юрист, медиатор, в среду, 17 ноября.

Ранее в этот же день ФАС предложила Федеральной налоговой службе (ФНС), Росстандарту и нефтяным компаниям проверить поставщиков топлива, чтобы пресечь оборот суррогатов. Также предлагалось повышение норматива продажи зимнего дизеля на бирже на 2,5 п.п., с 7,5 до 10%, — для создания «запаса прочности в период повышенного спроса на зимний дизель». Антимонопольщики также призвали к принятию механизма, предполагающего субсидию на перевозку топлива для регионов Дальнего Востока, чтобы снизить стоимость топлива.

В ФАС также выступили с инициативой скорректировать демпфер, оставив зафиксированные в Налоговом кодексе России значения на 2021 год в 2022 году. Антимонопольщики считают, что следует в том числе снизить до 10% диапазон, когда возврат акциза нефтяной компании не возмещается, если оптовая цена внутреннего рынка выше зафиксированного в Налоговом кодексе значения. Сейчас этот показатель составляет 20%.

По словам Капштыка, если предложенные ФАС меры реализуют, увеличится контроль за производством суррогатов, что поможет привлечь к ответственности лиц, участвующих в производстве и реализации контрафакта. Предлагаемая субсидия на перевозку топлива для регионов Дальнего Востока снизит стоимость топлива и поможет регионам ДФО, добавил он.

Юрист рассказал, что суррогаты, используемые вместо дизеля, который, в свою очередь, является основным видом топлива для большегрузов, строительной техники, причиняют большой вред этой технике.

«Действия ФАС, направленные на регулирование антимонопольного законодательства, укрепят веру в то, что правительство не просто контролирует, но и обеспечивает стабильность рынка и запросы как юридических, так и непосредственно физических лиц», — заключил эксперт.

10 ноября российский министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо в России работает, несмотря на его критику со стороны участников рынка. Без него «бензин был бы дороже рублей на 15», добавил министр.

3 ноября в пресс-службе правительства сообщили, что динамика роста цен на автозаправках в России к середине IV квартала находится на уровне расчетной инфляции. Вице-премьер Александр Новак поручил проанализировать работу демпфера на бензин и дизель и изучить необходимость его корректировки на 2022 год.

Демпфирующий механизм создали для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. Если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтяным компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. Если же российские цены выше экспортных, компании делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.