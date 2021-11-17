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«Известия» публикуют видео обыска у проректора РАНХиГС

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В распоряжении «Известий» 17 ноября оказалась видеозапись обыска у проректора РАНХиГС Ивана Федотова.

По данным источника, в этот день следователи провели обыски у него и у финансового директора вуза Александра Ефремова в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, связанного с фиктивным трудоустройством в учебное заведение.

Следственные действия связаны с делом в отношении бывшего замминистра просвещения России и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, а также ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева.

Расхитительное место: ректору Шанинки грозит до 10 лет тюрьмы
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Ранее, 1 октября, по делу Раковой были взяты под стражу два топ-менеджера «Сбера». Суд на два месяца отправил в СИЗО управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» банка Максима Инкина и управляющего директора «Сбера» Евгения Зака.

В тот же день до 29 ноября также арестована преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Ее подозревают в мошенничестве.

Позднее, 6 октября, был арестован муж Раковой Артур Стеценко — он вместе с ней работал в Фонде новых форм развития образования. Супруги проходят обвиняемыми по делу о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников фонда в РАНХиГС. В вузе обвинения отрицают.

Ракову взяли под стражу 7 октября. Она обвиняется в хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Фигурантка арестована до 6 декабря 2021 года.

12 октября Зуева задержали в качестве подозреваемого в хищении более чем 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

19 октября Зуеву предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. 20 октября он был госпитализирован из квартиры, где находился под домашним арестом.

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