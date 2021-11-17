Прямой эфир
Экономика
В ЦБ заявили об ожидании роста ипотечного кредитования на 25–27%
Экономика
Белоруссия на трое суток ограничила прокачку нефти через Польшу
Экономика
ФАС предложила проверить поставщиков топлива для борьбы с суррогатами
Общество
Синоптики предупредили о возможности выпадения четверти месячной нормы осадков в Москве
Мир
Польские силовики отразили новую попытку штурма границы мигрантами
Экономика
Автоматика отключила от сети первый энергоблок БелАЭС
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1150 за тысячу кубометров
Общество
Комитет ГД рекомендовал принять законопроект о расширении полномочий полиции
Общество
В Хабаровском крае вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Мир
Россия обжалует решение о передаче скифского золота Украине

Белоруссия на трое суток ограничила прокачку нефти через Польшу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» ограничила прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши на трое суток из-за начавшегося 16 ноября внепланового ремонта на одной из веток трубопровода. Об этом 17 ноября заявил официальный представитель российской компании «Транснефть» Игорь Демин.

В потоке: почему создание «дочки» Nord Stream 2 упростит сертификацию СП-2
И как приостановка процедуры повысила цены на газ

«Со вчерашнего дня «Гомельтранснефть» (Белоруссия) начал внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба», ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается», — сказал он журналистам.

Ранее, 15 февраля 2020 года, сообщалось, что на аварийном участке магистрального нефтепровода Мозырь–Брест ОАО «Гомельтранснефть Дружба» возле деревни Большие Зимовичи Мозырьского района Гомельской области произошел разлив 15 л нефти. Отмечалось, что площадь разлива составила около 0,5 кв. м.

До этого, 20 января 2020 года, компания «Гомельтранснефть Дружба» сообщила, что на участке Мозырь–Брест-3 нефтепровода «Дружба» завершены ремонтные работы. Отмечалось, что к ремонту оператор приступил из-за скопления однородных дефектов в рамках одной секции трубопровода.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и ее транзит в Европу. Трубопровод начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода «Дружба» в направлении стран Восточной и Западной Европы, снабжает углеводородным сырьем белорусскую нефтехимию, транспортирует нефтепродукты по территории Белоруссии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021