Белоруссия на трое суток ограничила прокачку нефти через Польшу

Белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» ограничила прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши на трое суток из-за начавшегося 16 ноября внепланового ремонта на одной из веток трубопровода. Об этом 17 ноября заявил официальный представитель российской компании «Транснефть» Игорь Демин.

«Со вчерашнего дня «Гомельтранснефть» (Белоруссия) начал внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба», ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается», — сказал он журналистам.

Ранее, 15 февраля 2020 года, сообщалось, что на аварийном участке магистрального нефтепровода Мозырь–Брест ОАО «Гомельтранснефть Дружба» возле деревни Большие Зимовичи Мозырьского района Гомельской области произошел разлив 15 л нефти. Отмечалось, что площадь разлива составила около 0,5 кв. м.

До этого, 20 января 2020 года, компания «Гомельтранснефть Дружба» сообщила, что на участке Мозырь–Брест-3 нефтепровода «Дружба» завершены ремонтные работы. Отмечалось, что к ремонту оператор приступил из-за скопления однородных дефектов в рамках одной секции трубопровода.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и ее транзит в Европу. Трубопровод начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода «Дружба» в направлении стран Восточной и Западной Европы, снабжает углеводородным сырьем белорусскую нефтехимию, транспортирует нефтепродукты по территории Белоруссии.