Спасительное убежище: Белоруссия приютила мигрантов в логистическом центре

Белорусские власти организовали для беженцев, находящихся у границы с Польшей, временный центр размещения в транспортно-логистическом центре «Брузги». Сотни мигрантов, проведших почти две недели в лесу, переместились в теплое помещение, остальные вернулись в палаточный лагерь. Как белорусы разместили беженцев — в фоторепортаже «Известий»