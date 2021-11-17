Спасительное убежище: Белоруссия приютила мигрантов в логистическом центре

Белорусские власти организовали для беженцев, находящихся у границы с Польшей, временный центр размещения в транспортно-логистическом центре «Брузги». Сотни мигрантов, проведших почти две недели в лесу, переместились в теплое помещение, остальные вернулись в палаточный лагерь. Как белорусы разместили беженцев — в фоторепортаже «Известий»
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Фото: REUTERS/BelTA/Maxim Guchek
Для размещения мигрантов было освобождено около 40% площади логистического центра, грузы переместили на дальний склад
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Фото: REUTERS/BelTA/Leonid Scheglov
Предложение белорусских властей разместиться в теплом помещении приняло более тысячи человек
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Фото: REUTERS/BelTA/Maxim Guchek
Здесь у постояльцев есть доступ к точкам с питьевой водой
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
На улицах рядом с временным лагерем установили биотуалеты
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Сотрудники белорусского Красного Креста привезли гуманитарную помощь
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Беженцев обеспечили горячим питанием, за ним выстроилась большая очередь
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Людей, проведших много дней на холоде в лесу, обследуют медики
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Фото: REUTERS/BelTA/Leonid Scheglov
Все получили матрасы, одеяла, подушки
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Фото: REUTERS/BelTA/Maxim Guchek
На территории центра и около здания дежурят правоохранители, которые следят за порядком
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