Силовой прием: поляки разгоняют мигрантов газом, гранатами и водометами

Ситуация на белорусско-польской границе резко обострилась — против мигрантов, пытающихся взять штурмом возведенный поляками забор, применили водометы и светошумовые гранаты. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Marko Djurica
Мигранты хоронят 19-летнего сирийца Ахмеда аль-Хасана, который утонул в реке Буг
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Belarusian State Border Committee
Польские военные применили водометы и слезоточивый газ, когда группа примерно из 100 человек начала ломать забор на границе
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Фото: REUTERS/BelTa/Leonid Scheglov
Один из польских правоохранителей был серьезно ранен, у него перелом костей черепа
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Stringer
Активизировать свои действия беженцев заставляет и ухудшение погодных условий — они рассказывают, что на улице очень холодно, дети болеют и кашляют
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Фото: REUTERS/BelTa/Leonid Scheglov
Погранохрана Польши не будет колебаться с использованием боевого оружия на границе в случае необходимости, однако постарается этого избежать, заявила пресс-секретарь службы Анна Михальская
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Фото: REUTERS/BelTa/Leonid Scheglov
У КПП «Брузги» беженцам раздают гуманитарную помощь
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Фото: Getty Images/BelTa/Oksana Manchuk
Накануне беженцам, пришедшим к польскому пункту пропуска на границе Белоруссии, удалось прорвать часть заграждений
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Фото: REUTERS/BelTa/Leonid Scheglov
Белорусские медики увозят пострадавшего мигранта на «скорой»
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Belarusian State Border Committee
Беженцы, пытающиеся прорваться через границу, бросают в сторону полицейских палки, камни и другие предметы
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Stringer
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил об опасениях, что мигрантов, пытающихся пересечь границу из Белоруссии, могут вооружить
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Фото: REUTERS/BelTa/Leonid Scheglov
Мигранты заявляют, что люди начнут умирать, если останутся там, и требуют скорейшего ответа от европейских властей
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Stringer
Союзники по НАТО предлагают Варшаве помощь на границе с Белоруссией, где скопились мигранты, Польша рассматривает такой вариант, заявил представитель канцелярии президента Якуб Кумох после совещания в Бюро национальной безопасности с участием президента Анджея Дуды
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