СКР возбудил уголовное дело против депутата КПРФ Самсонова по статье о педофилии

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело против депутата законодательного собрания региона от КПРФ Андрея Самсонова, которого обвиняют в педофилии. Об этом в среду, 17 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Приморского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК России («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»)», — говорится в сообщении.

По информации следствия, на территории базы отдыха в районе Лазурной улицы во Владивостоке депутат демонстрировал 11-летнему ребенку «предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот день стало известно об обысках в квартире Самсонова. Источник «Известий» сообщил, что депутата задержали на выезде из города. Ему может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.