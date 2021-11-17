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Военный историк предрек гонку вооружений в космосе

Военный историк Юлин предрек гонку вооружений в космосе
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Возмущения со стороны Соединенных Штатов по поводу испытаний противоспутниковой системы Россией довольны циничны, так как они сами сбили свой спутник еще в 2008 году, и тогда Пентагон сам не реагировал на возражения со стороны РФ и Китая. Об этом рассказал военный историк Борис Юлин в среду, 17 ноября, в беседе «Известиями».

Он отметил, что сейчас США — лидеры в космической отрасли, и у них самый большой военный бюджет.

«Если они сумеют милитаризовать космос и не дадут сделать другим, то они получат колоссальное стратегическое преимущество», — рассказал историк.

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Так, он отметил новейший космический аппарат Boeing X-37. Эксперты допускают, что он может нести на борту до шести ядерных боеголовок, о чем уже говорил раньше генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

«У американцев достаточно давно, с 2010 года, испытывается орбитальный самолет — управляемый беспилотный летательный аппарат Boeing X-37. Он может нести на себе, в принципе, любое вооружение. Но самое главное — американцы по нему все данные максимально засекречивают. Он работает в интересах военного ведомства, и в каких целях он летает на орбиту, непонятно совершенно. Американцы просто никому не сообщают, но возможности у аппарата достаточно большие. В этом отношении американцы считают, что могут осуществлять военные идеи, что известно со времен оборонной стратегической инициативы президента Рейгана — знаменитой СОИ», — сообщил Юлин, добавив, что России в данной ситуации отводится роль догоняющего.

По мнению эксперта, милитаризация космоса повышает вероятность войны.

«Гонка вооружений в космосе будет неизбежно, в нее втянется Китай. Здесь нужно либо всем остановиться, либо придется всем вооружаться. Самый негативный сценарий — в случае ошибки война может начаться случайно», — заявил собеседник.

16 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем. По его словам, это противоречит заявлениям Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве. К обвинениям присоединился и Пентагон. Американская сторона заявила, что испытания якобы несли угрозу МКС.

В Минобороны России назвали обвинения лицемерными, напомнив, что именно американская сторона избегала предложений РФ по договору о предотвращении размещения оружия в космосе. Кроме того, США активно разрабатывают и без каких-либо оповещений испытывают на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37.

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что российская перспективная противоспутниковая система ювелирно поразила старый спутник. По его словам, был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д».

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