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Нежилой поселок начали ликвидировать на Ямале

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Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ликвидируют нежилой поселок Полярный. Освободившиеся земли будут рекультивированы.

Поселок расположен в районе 110 км железнодорожной линии «Чум-Лабытнанги». Решение о ликвидации Полярного ямальское правительство приняло еще в марте 2021 года. Процесс ликвидации разделили на два этапа. На первом этапе рабочие снесут 21 здание, принадлежащее муниципалитету. Собственники еще более 20 объектов не установлены.

Первый этап власти планируют завершить в 2022 году, срок выполнения второго этапа назначен на 2024 год.

Территорию поселка осмотрели сотрудники департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса, а также администрация Приуральского района. Земельные участки, которые освободятся после сноса зданий промышленного и бытового назначения, будут рекультивированы.

По данным ИА «Ура.ру», малые поселения ЯНАО, которые теперь существуют только по документам, будут проинвентаризированы. В основном это бывшие рыбопромысловые участки, оставшиеся с советских времен. Там нет коммуникаций и никто не живет.

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