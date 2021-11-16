Потенциально опасный астероид сблизится с Землей

К Земле в настоящее время приближается потенциально опасный астероид. Он сблизится с нашей планетой 20 ноября, сообщил 16 ноября на своем сайте центр изучения околоземных объектов NASA.

Космический объект под обозначением 2016 JG12 пролетит на расстоянии 5,5 млн км при скорости 7,48 км/с.

Впервые 2016 JG12 обнаружили 3 мая 2016 года. Диаметр астероида — от 83 до 190 м.

12 ноября Институт прикладной математики имени Келдыша обнаружил летящий к Земле потенциально опасный астероид. Космическому объекту присвоено предварительное обозначение 2021 UL17.

Сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Кирилл Масленников отметил, что данный астероид считается у астрономов потенциально опасным, так как через несколько оборотов этого астероида гравитационные возмущения могут измениться и привести объект ближе к Земле.

8 ноября в NASA сообщили, что астероид диаметром 300 м приблизится к Земле 11 декабря. Небесное тело пролетит на расстоянии около 3,9 млн км от планеты.

Объект был открыт в 1982 году. Он уже имеет классификацию как потенциально опасный из-за риска большего сближения с Землей, чем расчетное расстояние.

В августе потенциально опасный астероид 2016 AJ193 пролетел мимо Земли на расстоянии 3,4 млн км. Это стало самым близким приближением объекта за несколько десятилетий.