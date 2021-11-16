Прямой эфир
Мир
Ирак зарегистрировал 170 желающих вернуться с белорусско-польской границы
Культура
Учреждениям культуры выделили 2,2 млрд рублей поддержки на фоне пандемии
Общество
Максимальное пособие по безработице увеличится в РФ в 2022 году
Армия
Минобороны заявило об испытании Штатами ударно-боевых средств на орбите
Общество
Под Азовским морем обнаружили источники пресной воды
Мир
В Польше заявили о готовности применить оружие на границе
Мир
Путин обсудил с президентом Ирана обстановку в Афганистане
Армия
РФ успешно провела испытания с поражением аппарата «Целина-Д»
Общество
Москвичам пообещали сугробы высотой до 10 см в конце недели
Политика
В МИДе опровергли причастность РФ к рискам для космической деятельности

Потенциально опасный астероид сблизится с Землей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К Земле в настоящее время приближается потенциально опасный астероид. Он сблизится с нашей планетой 20 ноября, сообщил 16 ноября на своем сайте центр изучения околоземных объектов NASA.

Близко к телу: астероид в 10 раз больше челябинского подошел к Земле
По данным ученых, объект 2009 PQ1 формально соответствует критериям потенциально опасного

Космический объект под обозначением 2016 JG12 пролетит на расстоянии 5,5 млн км при скорости 7,48 км/с.

Впервые 2016 JG12 обнаружили 3 мая 2016 года. Диаметр астероида — от 83 до 190 м.

12 ноября Институт прикладной математики имени Келдыша обнаружил летящий к Земле потенциально опасный астероид. Космическому объекту присвоено предварительное обозначение 2021 UL17.

Сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Кирилл Масленников отметил, что данный астероид считается у астрономов потенциально опасным, так как через несколько оборотов этого астероида гравитационные возмущения могут измениться и привести объект ближе к Земле.

8 ноября в NASA сообщили, что астероид диаметром 300 м приблизится к Земле 11 декабря. Небесное тело пролетит на расстоянии около 3,9 млн км от планеты.

Объект был открыт в 1982 году. Он уже имеет классификацию как потенциально опасный из-за риска большего сближения с Землей, чем расчетное расстояние.

В августе потенциально опасный астероид 2016 AJ193 пролетел мимо Земли на расстоянии 3,4 млн км. Это стало самым близким приближением объекта за несколько десятилетий.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021