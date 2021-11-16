Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице до 12 792 рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального размера пособия по безработице в 2022 году до 12 792 рублей. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными... минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рублей — в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице», — уточняется в документе.

В Министерстве труда напомнили, что в текущем году максимальный размер пособия по безработице — 12 130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) 2020 года.

Также сотрудники ведомства подчеркнули, что условия предоставления пособия останутся неизменными. В первые три месяца после регистрации в качестве безработного человек будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей.

Кроме того, в Минтруде уточнили, что максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход, а минимальное — полагается тем, кто прежде не работал по найму либо не работал длительное время, либо был уволен за виновные действия.

Ранее, 8 ноября, Мишустин заявил, что в России начнут модернизацию службы занятости с тем, чтобы соискателям было легче найти нужную вакансию, а работодателю — подходящего специалиста. Он отметил, что все услуги по поиску работы можно будет получать через портал «Работа в России».

31 июля правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 декабря текущего года. Уточняется, что действующий с 2020 года порядок предусматривает возможность подачи заявления о постановке на учет в качестве безработного через сайт «Работа в России». А кроме того, он позволяет оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале госуслуг. Такой регламент освобождает граждан от необходимости посещать службы занятости.