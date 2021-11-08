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В России модернизируют службу занятости населения

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В России начнут модернизацию службы занятости, для того чтобы соискатели легче могли найти нужную вакансию, а работодатель — специалиста. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 8 ноября, на совещании с вице-премьерами.

«Чтобы сделать более удобный поиск работы для потенциальных сотрудников, начнем модернизацию государственной службы занятности населения. Все услуги в этой сфере можно будет получать через портал «Работа в России», — сказал Мишустин.

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Он уточнил, что современные технологии эффективно помогут соискателям находить подходящие вакансии, а предприятиям — нужных специалистов.

Кроме того, по словам премьер-министра, правительство РФ утвердило программу цифровой трансформации социальной сферы, по которой в ближайшие 10 лет государству предстоит реализовать четыре проекта.

«Первое из них касается цифровой трансформации социальной сферы. Главная задача — усовершенствовать систему социального обеспечения и трудовых отношений за счет использования искусственного интеллекта, технологии анализа и обработки больших данных, сделать помощь государства более адресной и проактивной», — отметил Мишустин.

Он также заверил, что такие изменения позволят гражданам РФ получать помощь без обращений в ведомства. Для этого прежде всего, по словам Мишустина, необходимо создать единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере.

Ранее, 1 марта, премьер-министр РФ утвердил Концепцию цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года. Отмечалось, что постепенно к 2025 году все меры социальной поддержки перейдут в электронный формат и будут предоставляться гражданам без заявлений и подтверждающих документов.

Вместе с тем 18 октября министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что электронные паспорта появятся в трех регионах России до конца 2022 года. По его словам, электронный паспорт гражданина будет представлен в двух видах — как смарт-карта и как приложение с QR-кодом.

31 июля правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 декабря 2021 года. Отмечается, что действующий с прошлого года порядок предусматривает возможность подачи заявления о постановке на учет в качестве безработного через сайт «Работа в России». Он также позволяет оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале госуслуг. Такой регламент освобождает граждан от необходимости посещать службы занятости.

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