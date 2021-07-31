Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных

Правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 декабря 2021 года. Об этом в субботу, 31 июля, рассказали в пресс-службе кабмина.

«Упрощенный порядок регистрации безработных граждан будет продлён до 31 декабря 2021 года. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что действующий с прошлого года порядок предусматривает возможность подачи заявления о постановке на учет в качестве безработного через сайт «Работа в России». Он также позволяет оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале госуслуг. Такой регламент освобождает граждан от необходимости посещать службы занятости.

Сообщается также, что в 2021 году максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей, минимальный — 1,5 тыс. рублей.

19 июля президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России практически вернулся к показателям 2019 года. Глава государства добавил, что понимает, что «многие люди по-прежнему сталкиваются и с трудностями при устройстве на работу».

5 июля в Росстате назвали регионы-лидеры по выплате пособий по безработице. Так, по показателям выплат безработным лидирует Чеченская республика: поддержку в регионе получают более 46 тыс. человек. На втором месте находится Московская область, на третьем — Башкирия. Меньше всего выплат на Чукотке, в НАО и Севастополе.

До этого, 30 июня, Путин заявил, что в России наметилась тенденция снижения безработицы, и подчеркнул, что вопрос рынка труда принципиален для государства.

Ранее, 22 июня, в Минтруда сообщалось, что число зарегистрированных безработных в России за месяц снизилось до 1,292 млн человек. При этом отмечалось, что количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 2 134,25 тыс. единиц.