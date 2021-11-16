Минобороны назвало лицемерием обвинения США в создании Россией рисков для МКС

Утверждения Госдепартамента США и Пентагона, которые попытались обвинить Россию в создании рисков для Международной космической станции (МКС), лицемерны. Об этом 16 ноября заявили в министерстве обороны РФ.

«В Минобороны России считают лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона, попытавшихся обвинить Российскую Федерацию в создании «рисков» для космонавтов Международной космической станции и призвавших «разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства», — сообщили в министерстве.

В российском военном ведомстве напомнили, что РФ призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе уже на протяжении ряда лет.

«Проект этого договора внесен в ООН. Однако США и их союзники его принятие блокируют. Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе», — говорится в заявлении.

В Минобороны РФ отметили, что в прошлом году США создали Космическое командование и официально приняли новую стратегию по космосу, одной из главных целей которой названо «создание комплексного военного преимущества в космосе».

«В свою очередь, Пентагон и до этих официальных шагов, и тем более после активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37», — подчеркнули в ведомстве.

В сообщении также говорится, что действия американской стороны оцениваются как угроза и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства. На этом фоне Минобороны России осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, исключающую возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле существующими и перспективными зарубежными космическими средствами, добавили в министерстве.

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс выдвинул обвинения в адрес России в том, что она якобы проводит испытания противоспутникового оружия. Он заявил, что испытания опасны для космонавтов МКС. Обеспокоенность якобы проведенными РФ испытаниями противоспутникового оружия выразил и Пентагон. Пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что министерство разделяет опасения Госдепа.

В Минобороны России сообщили об успешном проведении испытания, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д» находившийся на орбите с 1982 года. При этом в ведомстве отметили, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии фактов относительно того, что Россия якобы создавала риски для космической деятельности. Министр также указал на то, что США активно развивают гонку вооружений в космосе.

Член комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко в комментарии «Известиям» отметила, что Соединенные Штаты более 60 лет занимаются военными испытаниями в космическом пространстве. При этом, по словам депутата, приоритетом было и будет обеспечение безусловной безопасности экипажа МКС. В связи с этим российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве в постоянном режиме ведет контроль, указала политик.