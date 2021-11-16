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В ГД указали на проведение США военных испытаний в космосе в течение 60 лет

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Соединенные Штаты более 60 лет занимаются военными испытаниями в космическом пространстве. Об этом во вторник, 16 ноября, заявила «Известиям» член комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в проведении испытаний противоспутниковых систем, что противоречит заявлениям Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве. По его словам, своими действиями РФ ставит под угрозу «долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».

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«США сами занимаются военными испытаниями в космосе уже более 60 лет. По заявлению Роскосмоса, в настоящее время экипаж Международной космической станции штатно выполняет работы согласно программе полета», — сказала она.

При этом, по словам депутата, приоритетом было и будет обеспечение безусловной безопасности экипажа МКС. В связи с этим Российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве в постоянном режиме ведет контроль, указала политик.

«Я могу понять госсекретаря США [Энтони Блинкена] — ему нужно отрабатывать свой хлеб и винить во всем, разумеется, Россию как единственную страну, способную паритетно выдержать широкомасштабный конфликт с США», — добавил член комитета ГД по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее в этот день в Минобороны России сообщили об успешном проведении испытания, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д» находившийся на орбите с 1982 года. При этом в ведомстве отметили, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности.

В Минобороны добавили, что эти фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.

При этом обвинения представителей Госдепартамента в якобы создании рисков для космонавтов в российском военном ведомстве назвали лицемерием.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также указал на то, что заявлять о создании Россией рисков для деятельности по мирному использованию космического пространства, — это по меньшей мере лицемерие.

Глава российского МИДа также указал на то, что США активно развивают гонку вооружений в космосе. Так, Пентагон проводит испытания орбитальных ударных вооружений, игнорируя при этом инициативы РФ и Китая по предотвращению гонки вооружений.

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